Vuodenvaihde toi historiallisen suuret muutokset sosiaali- ja terveys­palveluihin. Asiantuntijoiden mukaan palvelun tarvitsijat eivät ainakaan aluksi huomaa muutosta millään tavalla.

Sunnuntai 1. tammikuuta toi suuren muutoksen kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Helsingin seudulla ja Uudellamaalla on viisi hyvinvointialuetta: Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan, Keski-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Uudelleen järjestyneiden palveluiden piirissä seudulla on yhteensä noin 1 700 000 asukasta.

Asiantuntijat ovat etukäteen kertoneet, ettei kansalaisten eli sote- ja pelastuspalveluiden asiakkaiden pitäisi juurikaan nähdä muutosta ainakaan aluksi.

HS kysyi sunnuntaina kahdelta hyvinvointialueelta, kuinka muutos on näkynyt alueiden tietojärjestelmissä, joiden tiedonsiirron onnistuminen oli etukäteen arvoitus. Hyvinvointialueihin siirtyminen koski tuhansia työntekijöitä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo, ettei siirtyminen tietojärjestelmästä toiseen ole sujunut mutkitta. Hyvinvointialueen työntekijöillä on kullakin omat tunnukset, joilla he kirjautuvat järjestelmään. Järjestelmä ei ole kuitenkaan tunnistanut kaikkia työntekijöitä.

”Kaikkien työntekijöiden palvelussuhdetiedot eivät ole siirtyneet järjestelmästä toiseen. Välittyminen on ollut puutteellista”, Aronkytö sanoi sunnuntaina iltapäivällä.

”Jos ongelma henkilöstöhallinnon tietojärjestelmässä jatkuu vielä huomenna, joillakin ammattilaisilla voi olla vaikeuksia päästä tekemään töitä.”

Aronkytö kertoo, että ongelma koskee vain osaa henkilöstöstä. Jotkut työntekijät odottivat sunnuntaina vielä uusia käyttäjätunnuksiaan. Tilannetta seurataan hyvinvointialueella hänen mukaansa ”yötä päivää”, ja että henkilöstön kirjautumisessa ilmenneet ongelmat pyritään ratkaisemaan vielä viikonlopun aikana.

Kiire on ollut kova jo siirtymisen valmistelun aikana, Aronkytö kertoi. Vantaan järjestelmä on hänen mukaansa vaihtunut vuoden aikana kahdesti. Kaikki ei ole valmista, mutta kriittiset asiat on pyritty turvaamaan heti vuodenvaihteessa, Aronkytö kertoo.

”Teimme puolentoista vuoden muutokset puolessa vuodessa. Se on lähes mahdoton tehtävä, ja saimme sen tehtyä.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) vastaa yhä erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla ja yhteistyöalueella.

”Ei minun tietoihin ole tullut mitään häiriötä. Olen itse synnytyspäivystyksessä tällä hetkellä, ja täällä lapsia syntyy entiseen malliin”, kertoi vs. hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sunnuntaina aamupäivällä.

Ulander toimii Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven sijaisena.

”Täällä on ollut hyvin tavanomainen tilanne. Tosin lastenosasto on täynnä ja vastasyntyneiden teho-osasto on jo ylipaikoilla. Muutoin sairaalassa on tilaa.”

Uusilla hyvinvointialueilla on paiskittu töitä hiki hatussa, jotta uudet tietojärjestelmät olisivat toimintavalmiudessa, kun vuosi vaihtui. Ulander arvioi, että hyvinvointialueiden järjestelmien käynnistysvaikeudet – jos sellaisia on – voivat heijastua Husiin enemmän arjen koittaessa ensi viikolla ja myöhemmin tammikuussa.

”Meillähän on tilanne, että meidän kumppanikunnat käyttävät samaa potilastietojärjestelmää, joten tässä ainakaan Apotin suhteen ei ole ongelmia”, Ulander sanoo.