Sairaaloiden päivystyksen työntekijät kiittävät työvuoroja, joiden aikana ”kukaan ei kuole turhaan”.

”Jokaisen työvuoron jälkeen sitä huokaa, että huh, kun kukaan ei kuollut turhaan. Olipa tuuri. Meidän työmme oli ennen sellaista, että ylpeänä pystyi sanomaan, että me pelastamme henkiä. Nyt järjestelmä on romahtanut.”

Näin kuvailee työtään Jorvin päivystyksessä Espoossa kokenut hoitaja Seikku Pohja vuoden ensimmäisen työvuoron jälkeen.

Terveydenhuollon kriisi on jo kuukausia tiivistynyt päivystyksissä. Nyt lisäjännitystä tuo sunnuntaina voimaan astunut sote-uudistus. Hus-yhtymään se ei tosin vaikuta heti suoraan, mutta uusilla hyvinvointialueilla joudutaan säätämään vauhdilla kuntoon varsinkin tietojärjestelmiä.

Kysyimme siksi kaikkein kiireisimmissä paikoissa toimivilta ammattilaisilta, mistä kriisi heidän mielestään johtuu ja kuinka sen voisi ratkaista.

HS ei julkaise useimpien haastateltavien nimiä, koska he pelkäävät haastattelun antamisesta koituvan seurauksia työpaikalla.

Seikku Pohja ajattelee, että Suomessa voisi edelleenkin olla loistava julkinen terveydenhuolto. Esimerkiksi Jorvissa on hyvä työporukka, jonka osaaminen riittäisi vaikka mihin.

Hänestä nykyisen tilanteen ovat aiheuttaneet aiemmat poliittiset päätökset. Espoossa esimerkiksi vähennettiin vanhusten kuntouttamiseen sopivia sairaalapaikkoja, kun Espoon sairaala rakennettiin. Näin vaikka on vuosia tiedetty, että ikääntyneiden osuus väestöstä vain kasvaa.

Niinpä Jorvin päivystyksessä odottaa nyt erityisesti vanhuksia, jotka tarvitsisivat paikan Espoon sairaalan kuntouttavilta osastoilta. Espoon sairaalassa taas sängyt ovat täynnä, koska hoivakotiin ei pääse. Näin syntyy tilanne, jossa kaikkia ambulanssejakaan ei pystytä ottamaan vastaan päivystyksessä heti, ja hoitaja joutuu pakosta tekemään omaa ammattietiikkaansa vastaan sotivia päätöksiä.

Kun sänkyjä ei ole vapaana, pitää sitten ohjata se omin jaloin saapunut 80-vuotias syövän sairastanut odotushuoneeseen istumaan. Kymmenien ihmisten kanssa, ilman kunnollista lepoa tai ravintoa.

”Henkitoreissaan saapuvat ihmiset pystytään vielä jotenkin hoitamaan. Läheltä piti -tilanteita on alituiseen. Jos jotain sattuu, mietin onko päätöksen tehnyt hoitaja vastuussa, kun vaihtoehtoja ei ole.”

Pohja alkaisi purkaa tilannetta järjestämällä kiireesti sairaalapaikkoja vanhuksille.

”Henkilökuntapula on siinä mielessä ihan huuhaata, että kyllä halukkaita löytyy, kun laitetaan tarpeeksi rahaa tiskiin.”

Hyvin samantapaisia ajatuksia sanoo erikoistuva lääkäri Meilahdesta. Helsingissä yhtä lailla Meilahden päivystyksessä odottaa vanhuksia paikkaa kaupunginsairaalasta, ja kaupunginsairaalassa taas vanhuksia paikkaa hoivakodista.

Myöskin hyvin kuormittuneen kotihoidon varaan jätetään jatkuvasti vanhuksia, joiden kunto ei enää riittäisi kotona asumiseen.

Lääkäri sanookin, että hoivakotien alasajo on suurin ongelma. Hän lisää, että myöskään hoivakodeissa asuvien vanhusten kipuja ja tulehduksia ja vastaavia ei kyetä hoitamaan nopeasti esimerkiksi siksi, että niissä ei saa enää pitää varalla yhteislääkkeitä.

Päivystyksen hoitajilla on kiire, koska heidän ajastaan iso osa menee esimerkiksi muistisairaiden odottajien valvontaan, lääkkeiden jakamiseen ja perustarpeista huolehtimiseen. Vanhukselle odottelu on iso riski esimerkiksi deliriumin eli sekavuustilan takia.

Lääkärin mielestä kriisiä ei ole mahdollista ratkaista ilman että hoivapaikkojen määrää lisätään reilusti.

Uutenavuotena Meilahdessa ruuhkia aiheutti myös päihdepotilaiden suuri määrä. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut olisi siksi hyvä tapa korjata päivystysten ongelmia lääkärin mielestä.

”Tai ylipäätään lasten ja nuorten tukeminen. Että päästäisiin käsiksi siihen juurisyyhyn, miksi ihmisillä on niin paha olla. Sillä saataisiin vuosien kuluessa suuria säästöjä, että siihen laitettaisiin nyt tarpeeksi rahaa.”

Toki pitäisi päästä myös pienempien vaivojen vuoksi terveyskeskukseen ajallaan, mutta mielenterveydestä ja vanhuksista lääkäri aloittaisi asian korjaamisen.

”SäästöT on verhoiltu arvokkaaksi vanhuudeksi”, sanoo myös Meilahdessa työskentelevä hoitaja.

Hän ei ole ollut viime päivinä töissä, mutta vahvistaa tilanteen heikentyneen hitaasti muutaman viime vuoden aikana. Syyksi hän sanoo saman kuin kaksi muutakin haastateltavaa: potilaita ei pystytä siirtämään eteenpäin ajoissa.

Kaupunginsairaaloiden lisäksi pulaa vuoteista on myös Husin omilla vuodeosastoilla ja tehovalvonnoissa. Niistäkin on vähennetty paikkoja hoitajapulan vuoksi. Päivystyksessä ei enää voida sanoa ihmisille, että et saa tulla tänne.

Se taas johtaa erityisesti huonokuntoisten vanhusten kohdalla täysin kestämättömään tilanteeseen.

”Eivätkä he saa apua täälläkään. Tai siis, pystymme auttamaan akuuteissa asioissa, mutta päivystys ei ole vuodeosasto eikä osaaminen täällä ole samanlaista”, hoitaja sanoo.

Kriisi ratkeaa hoitajan mielestä vain rahalla.

”Osaamisesta pitää maksaa. Ei esimerkiksi voi olla niin, että vaativasta työstä vaikka lasten teho-osastolla maksetaan saman verran kuin vähemmän vaativista tehtävistä.”

