Tuholaistorjunta maksoi Helsingin kaupungin vuokra-asunnoissa yli miljoona euroa viime vuonna.

Seinälude eli lutikka on ikävä riesa.

Tuholaiset näyttävät viihtyvän Helsingissä sitkeästi, sillä niiden torjunta on lisääntynyt viime vuosina.

Esimerkiksi Suomen suurin vuokranantaja Helsingin kaupungin asunnot (Heka) maksoi tuholaistorjunnasta asuinkiinteistöissään viime vuonna noin 1,1 miljoonaa euroa, kun vuonna 2018 lasku oli vajaat 900 000 euroa.

Asuntoa kohden tuholaistorjunnan hinta on noussut viime vuosina parilla eurolla. Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö huomauttaa, että myös asuntojen määrä kasvaa vuosittain. Kaikkiaan Hekalla on noin 53 000 vuokra-asuntoa.

Tuholaistorjunnan kasvun vahvistaa myös Anticimexin eli Suomen suurimman tuholaistorjunta-alan yrityksen toimitusjohtaja Martin Svanljung.

Hänen mukaansa Helsingin alueella tuholaistorjunnat ovat kasvaneet noin 30 prosenttia vuosina 2018–2022.

HS kertoi tiistaina helsinkiläisen Nina Harlinin autosta, jonka johtoja rotta oli syönyt.

Tyypillisimpiä tuholaisia ovat lutikat, sokeritoukat ja torakat.

Suhteellisesti suurin muutos torjuntamäärissä tapahtui vuosien 2020 ja 2021 välillä, jolloin lutikoiden torjunta kasvoi 120 prosenttia, sokeritoukkien 110 prosenttia, torakoiden 78 prosenttia ja turkiskuoriaisten 60 prosenttia, Svanljung kertoo.

Myös rotat ovat yleisiä, mutta niitä esiintyy lähinnä asuinkiinteistöjen pihoilla.

Ympäristötarkastaja Jukka Kiesi Helsingin kaupungilta ei itse ole havainnut suuria muutoksia tuholaisiin liittyvissä yhteydenotoissa.

Toisaalta kaupungin ympäristöterveysyksikköön tulevat ilmoitukset ovat vain jäävuoren huippu: tuholaisten torjunta kuuluu kiinteistönomistajalle, joka on ensimmäinen taho, johon tulee ottaa yhteyttä, jos kotonaan havaitsee tuholaisia.

Tuholaiset lisääntyvät nopeasti, ja ne voivat valloittaa kerrostalossa kokonaisen rapun. Siksi niistä pitäisi ilmoittaa nopeasti esimerkiksi isännöitsijälle.

”Haitallisin ja samalla vaikein torjuttava laji on seinälude eli lutikka. Sen torjunta vaatii aina ammattilaisen apua”, Kiesi sanoo.

Yksittäiset sokeritoukat ovat tavanomaisia ja harmittomia, eikä niistä tarvitse ilmoittaa kenellekään. Kiesin mukaan runsaina esiintyminä sokeritoukat saattavat kuitenkin kieliä kosteusvahingosta.

Sokeritoukkaa muistuttava mutta isompi paperitoukka on niin ikään yleistynyt kodeissa. Se on uusi tulokas Suomessa, ja sitä on myös hankalampi torjua kuin pienempää sukulaistoukkaansa, Svanljung kertoo.

Tuholaisongelman kasvu on yhteydessä matkailuun ja kierrätyksen suosioon, arvelevat HS:n haastattelemat asiantuntijat.

Tuholaisia voi tulla asuntoon esimerkiksi kalusteiden, matkatavaroiden ja elintarvikkeiden mukana, Kiesi sanoo.

”Niiden esiintyvyys on usein vain tuurista kiinni.”

Svanljung kehottaakin tarkkaavaisuuteen käytettyä tavaraa hankkiessa.