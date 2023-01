Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa Helsingin ja yksityisten terveysjättien välisiin sopimuksiin.

Helsinki on ostanut työvoimaa terveysyrityksiltä esimerkiksi rokottamista varten.

Eduskunnan oikeusasiamies on asettunut samalle kannalle kuin ammattiliitot aiemmin: Helsingin kaupungin ja terveysyritysten väliset rekrytointikiellot todella rikkoivat perustuslakia vastaan ja syrjivät työntekijöitä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy raportoi vastauksesta tekemäänsä kanteluun Tehy-lehdessä. Oikeusasiamies ei itse ole julkaissut vielä vastausta sivuillaan.

Helsingin kaupunki on ostanut työvoimaa erilaisiin terveyspalveluihin kuten esimerkiksi rokottamaan Mehiläiseltä, Terveystalolta ja Pihlajalinnalta.

Tehy sai syksyllä 2021 yhteydenottoja useilta hoitajilta, jotka kertoivat ettei heitä ollut otettu yksityiselle töihin sopimuksissa olleiden rekrytointikieltojen vuoksi.

Tehy käytti alkuun tästä nimitystä kartelli. Helsingin kaupunki kiisti jyrkästi palkkakartellin olemassaolon, mutta myönsi, että joissain ostopalvelusopimuksissa kaupungin työntekijöiden rekrytointia ostopalveluihin oli rajoitettu.

HS kävi läpi useita kaupungin tekemiä sopimuksia ja löysi niistä ehtoja kaupungin työntekijöiden rekrytoinneista tehtäviin.

Tehy kanteli asiasta oikeusasiamiehelle.

Tehyn mukaan oikeusasiamies on todennut, että rekrytointikieltojen ulottaminen huomattavaan laajaan työntekijäjoukkoon on vastoin keskeisiä oikeusperiaatteita, jotka määrittävät hyvää hallintoa. Oikeusasiamiehen mukaan kaupunki on laiminlyönyt velvollisuuttaan edistää yhdenvertaisuutta ja työllisyyttä.

Tehyn mukaan vastaavia rekrytointikieltoja on ilmennyt muuallakin Suomessa. Vuodenvaihteessa voimaan astuneessa työehtosopimuksessa ne erikseen kielletään.