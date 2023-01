Avarnin entiset työntekijät kertovat, että kaikkia takavarikoituja huumausaineita ei luovutettu välittömästi poliisille.

Avarn Securityn työntekijät ovat säilyttäneet takavarikoituja huumausaineita taukotiloissa, kertoo kaksi entistä työntekijää.

HS on haastatellut kahta Tikkurilan toimipisteelläkin työskennellyttä entistä järjestyksenvalvojaa. Haastateltavat on haastateltu erikseen ja he eivät tiedä toistensa puheista.

Työntekijät esiintyvät jutussa nimettöminä, koska he pelkäävät aiheesta julkisuudessa puhumisen aiheuttavan heille vaikeuksia. HS on nähnyt todisteet molempien työsuhteista.

Molemmat kertoivat siitä, että kaikkia takavarikoituja huumausaineita ei luovutettu välittömästi poliisille. Huumausaineiden säilytystä ei valvottu, eikä niistä pidetty kirjaa. Haastateltujen mukaan säilössä on ollut laaja valikoima erilaisia huumausaineita ja lääkkeitä, ja esihenkilö on ollut näistä tietoinen.

Huumausaineita on kerätty ”jekkubokseiksi” kutsutuiksi säilytyslaatikoihin sekä kassakaappiin, kertoo toinen haastatelluista.

Joulukuussa paljastunut Avarn Securityn työntekijöiden rikoskokonaisuus on laajentunut pahoinpitelyistä muun muassa huumausainerikoksiin.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii kokonaisuutta, jossa on tällä hetkellä 24 rikosta, jotka ajoittuvat viime vuoden toukokuun ja joulukuun välille.

Järjestyksenvalvojien ei tulisi koskaan säilyttää itse takavarikoituja huumeita tai muita laittomia aineita, Avarn Securityn Etelä-Suomen aluepäällikkö Hasan Elsayed sanoo.

Elsayed ei ole itse työskennellyt vakituisesti Tikkurilan toimipisteellä. HS:lle kuvaillusta toimintatavasta Elsayed kuulee ensimmäistä kertaa haastattelussa.

”On sanomattakin selvää, että huumeita ei saisi säilöä mihinkään”, Elsayed sanoo.

Avarn Securityn järjestyksenvalvojia on ohjeistettu luovuttamaan takavarikoidut aineet poliisille tai noudattamaan viranomaisten antamaa ohjeistusta niiden hävittämisessä. Yhtiön ohjeistus perustuu lakiin.

Huumausaineita takavarikoidaan säännöllisesti turvallisuustarkastusten yhteydessä.

Mikäli henkilö otetaan kiinni ja luovutetaan poliisille, häneltä takavarikoidut laittomat aineet luovutetaan samassa yhteydessä poliisille.

Joskus turvallisuustarkastukseen joutunut henkilö saatetaan poliisin ohjeistamana vapauttaa. Laittomia aineita ei henkilölle kuitenkaan anneta takaisin, kertoo Elsayed.

Takavarikot raportoidaan normaalien tapahtumaraporttien yhteydessä, mutta luovutusprosessia ei seurata sisäisesti.

Vastuu luovuttamisesta on takavarikon tehneellä järjestyksenvalvojalla.

Itsekin järjestyksenvalvojana kentällä työskennellyt Elsayed kertoo, että yleisesti ottaen kaikki takavarikoidut aineet ja tavarat tahdotaan luovuttaa mahdollisimman nopeasti poliisille.

”Kukaan ei halua kontolleen sitä vastuuta, että pitäisi alkaa itse oikeaoppisesti hävittämään kiellettyjä aineita tai esineitä”, Elsayed sanoo.

Käytännössä poliisi ei koskaan anna ohjeita huumausaineiden hävittämiseen, kertoo ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista.

Huhtelan mukaan poliisilla on jo virkavastuun puolesta velvollisuus ottaa vastaan takavarikoidut huumausaineet. Ne pitäisi hänen mukaansa luovuttaa mahdollisimman nopeasti virkavallalle.

”Eivät he voi näitä säilyttää. He ovat yksityinen yritys, joka suorittaa järjestyksenvalvontaa, eivät esitutkintaviranomainen. Heillä ei ole sopivia tiloja huumausaineiden säilyttämiseen”, Huhtela sanoo.

Huhtela ei muista viime vuosilta yhtään tapausta, että poliisi olisi neuvonut järjestyksenvalvojia itse hävittämään takavarikoituja aineita tai esineitä.