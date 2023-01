Espoon Träskändan luonnonsuojelualueella hakataan puita. Espoon mukaan kyse on kirjanpainajan tappamien kuusien poistamisesta lasten kulkureitiltä.

Espoon ympäristöyhdistys on tehnyt poliisille tutkintapyynnön hakkuista Träskändan luonnonsuojelualueella. Yhdistys pyytää poliisia tutkimaan, onko Espoon kaupunki rikkonut luonnonsuojelu­lakia tai luonnonsuojelu­alueen rauhoitusmääräyksiä.

Tutkintapyyntö tehtiin melko vauhdikkaalla aikataululla. Metsässä lenkkeillyt Suomen luonnonsuojelu­liiton kehityspäällikkö Virpi Sahi huomasi maanantaina iltapäivällä, että metsää oli hakattu rajusti.

Träskändan suojelualueeseen kuuluu puisto kartanon ympärillä ja metsäisempi alue. Hakkuut koskevat metsää.

”Olin aivan äimänä, kun näin, miten rajusti puita taas oli harvennettu”, Sahi sanoo.

Luonnonsuojelijoiden kuvaamia kuvia Träskandan metsästä maanantaina.

Sahi kertoo selvitelleensä hakkuita jo toiseen kertaan vuoden sisällä. Viime keväänä hänelle vastattiin kaupungilta, että kyse oli metsän hoitosuunnitelman mukaisista hakkuista.

Hän kertoo ymmärtävänsä, että suojelualueellakin puustoa pitää joskus turvallisuus­syistä karsia kulkuteiden varsilta, kun puut ovat esimerkiksi kärsineet kuivuudesta.

Nytkin Espoon kaupunki tiedotti metsän laidassa tekevänsä alueella metsänhoitotöitä vuodenvaihteessa.

”Tässä järkytti suojelualueelle käsittämätön mittakaava. Metsässä oli laajoja aukkoja ja puita pinossa suuria määriä”, Sahi sanoo. Hänen mukaansa metsä on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue.

Espoon kaupungilta kerrottiin, että puiden kaatamiseen luonnonsuojelu­alueelta on valvonta­viranomaisen eli Uudenmaan ely-keskuksen lupa.

Lisäksi hakkuut on tehty alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti eli niissä on poistettu lähinnä puita, joiden on arvioitu olevan kaatumisvaarassa.

Luonnonsuojelualueen eteläkärjessä lähellä Auroran koulua on kaupungin mukaan kirjanpainajien tuhoamia ja pystyyn kuolleita kuusia. Koululta on pyydetty, voisiko kuusia poistaa, koska lapset leikkivät alueella ja kulkevat sen läpi kouluunsa.

Ely-keskuksesta on tehty alueelle maastokatselmus marraskuussa ja annettu lupa kaataa kuolleet kuuset lasten turvallisuuden vuoksi. Puista osa oli valmiiksi osittain katkennut, joten niitä pidettiin riskinä lapsille.

Kaadettuja puita ei viedä pois, vaan ne jätetään maahan lahoamaan tai pystyyn pökkelöiksi. Näin alueelle jää elintilaa lahottajille, kääville, sienille ja hyönteisille.