Uuden lasten­sairaalan tilanne on jo niin vaikea, että lasta ei voi jättää sairaalaan yksin

Uuden lastensairaalan tilanne on mennyt niin vaikeaksi, että lasta ei voi jättää sairaalaan ilman läheisiä.

”Me olemme todella väsyneitä. Työvuoron jälkeinen vapaapäivä ei enää riitä siihen, että toipuisi seuraavaan vuoroon.”

Näin kertoo haastattelussa HS:n kyselyyn vastannut kokenut hoitaja Uudesta lastensairaalasta.

Hän sanoo, että ohut hoitajamiehitys aiheuttaa läheltä piti -tilanteita. Hänestä nyt pitäisi olla huolissaan potilasturvallisuudesta, enemmän kuin työtaistelujen aikana.

HS ei julkaise hoitajan nimeä, koska hän pelkää seurauksia työpaikallaan. Hänen nimensä ja yhteystietonsa ovat toimituksen tiedossa.

Uuden lastensairaalan ongelmat ovat olleet syksyllä paljon esillä. Eniten on puhuttu lasten teho-osastojen vakavasta henkilöstöpulasta, jonka vuoksi leikkausjonot esimerkiksi sydänleikkauksiin ovat venyneet kohtuuttomiksi.

Hus on ilmoittanut itse asiasta valvontaviranomaisille loppusyksystä. Joulukuun lopussa ratkaisua etsinyt työryhmä esitti toimenpiteitä kriisin ratkaisemiseksi. Niissä esimerkiksi pyrittäisiin ostamaan sydänleikkauksia muista Pohjoismaista sekä siirtämään riskisynnyttäjiä muihin yliopistosairaaloihin, joihin tarvittaisiin myös lasten tehohoidon paikkoja.

Hoitaja puhuu lastensairaalasta laajemmin, ei pelkistä teho-osastoista. Hän arvioi, että tilanne on sekä vuodeosastoilla että lasten päivystyksessä kiristynyt loppuvuodesta aivan äärimmilleen.

”Monella on sellainen olo, että ei vaan jaksa enää. Monet ovat lähteneet tai harkitsevat parhaillaan irtisanoutumista”, hoitaja sanoo.

Työpaikkaa vaihdetaan tietenkin muistakin syistä. Hoitaja sanoo, että nyt moni lähtee yksityiselle tai täysin toiselle alalle nimenomaan siksi, että on niin uupunut.

Hoitajan mukaan miehitys on ollut pitkään tiukka, mutta tilanne on aivan loppuvuodesta pahentunut. Kaikkia potilaspaikkoja ei pystytä pitämään avoinna. Niinpä ne potilaat jotka hoidetaan, koetetaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Siis niin, että potilasta kohden ammattilaisia on aivan minimi.

Töissä olevista useampi on uransa alussa. Se lisää kokeneimpien vastuuta ja kuormitusta. Sairaalan sisällä sijaistamaan kykeneviä on paljon aiempaa vähemmän.

Hoitaja sanoo, että perheiltä tulee samaa kiitollista palautetta kuin ennenkin. Lastensairaalassa tehdään edelleenkin kaikki voitava pienten potilaiden eteen.

”Mutta huomaavathan he, että vastaamme kutsuihin todella pitkän ajan päästä. Toisekseen nyt tilanne on sellainen, että lasta ei voi jättää sairaalaan yksin.”

Uusi lastensairaala on rakennettu sillä ajatuksella, että pienen lapsen vanhempi tai muu läheinen voi olla lapsen kanssa. Monet haluavat ja pystyvätkin olemaan, mutta perheillä on myös tilanteita, joissa lapsi on pakko jättää välillä sairaalaan ilman vanhempaa.

”Nyt meillä on ollut tapauksia, jossa on soitettu tällaiseen perheeseen keskellä yötä, että jonkun olisi tultava. Että lapsi täällä itkee, mutta meillä ei ole aikaa lohduttaa häntä.”

Hoitaja sanoo, että lähtemistä kiihdyttää kiukku Husin päätöksistä liittyen esimerkiksi palkkaukseen ja koronalisän maksuun.

Pienempi monia suututtanut asia oli se, että tämän vuoden budjettipäätöksen yhteydessä Hus leikkasi henkilöstöetuja.

”Tärkein keino ratkaista tämä olisi puuttua työhyvinvointiin. On ollut jo vuosia tiedossa, miten suuria määriä hoitajia jää eläkkeelle. Me emme kestä sen lisäksi enää yhtään sitä, että ihmiset lähtevät väsymyksen vuoksi pois.”

Husin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä kommentoi lastensairaalan tilannetta siinä kohtaa, kun Hus ilmoitti ongelmista esimerkiksi aluehallintovirastolle.

Hän arvioi tuolloin, että hoitajien lähtöä selittää pitkälti se, että osaaville tekijöille on tarjolla runsaasti houkuttelevia työpaikkoja. Hänen mukaansa Uudesta lastensairaalasta ja varsinkin tehohoidosta on tehtävä vetovoimainen työpaikka.

”Se on visainen pulma, koska työ on raskasta ja vaatii suuren määrän sitoutumista ja erityisosaamista. Ihmiset kysyvät oikeutetusti itseltään mikä on se palkinto, jonka saan tästä työstä”, Petäjä sanoi.