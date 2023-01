Uudenmaan liitossa on ryhdytty selvittämään liiton rahankäyttöä. Luottamushenkilöt linjasivat selvitystarpeesta sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli tehnyt liittoon tietopyynnön muun muassa pesäpalloon liittyvistä hankinnoista.

HS:n tietojen mukaan pyyntöön laadittu vastaus paljasti luottamushenkilöille yhteen urheiluseuraan eli Hyvinkään Tahkoon liittyvien hankintojen mittakaavan.

Vuodesta 2008 alkaen maakuntaliittoa johtanut hyvinkääläinen Ossi Savolainen on Hyvinkään Tahko ry:n puheenjohtaja. Rahan toistuva ohjautuminen yhden seuran edustusjoukkueelle oli jo aiemmin herättänyt närää liiton henkilöstön keskuudessa.

Savolainen ei itse näe toiminnassaan moitittavaa ja vetoaa siihen, että valtaosa ostoista on tehty yksityisomistuksessa olevalta osakeyhtiöltä, ei hänen johtamaltaan yhdistykseltä.

HS:lle toimitetusta materiaalista ilmenee, että Uudenmaan liitto on vuodesta 2014 alkaen hankkinut joka kesä vip-palveluita Tahkon joukkueiden peleistä. Muiden urheilujoukkueiden tai seurojen kanssa vastaavaa yhteistyötä ei enää ole tehty.

Liiton sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille tarkoitettuja kutsuvierastilaisuuksia, joissa Uudenmaan liitto esittäytyy ajankohtaisilla teemoilla maakuntajohtajan toimiessa isäntänä, Savolaisen toukokuussa 2022 tekemässä hankintapäätöksessä kuvataan.

Liitto on ostanut ottelulippuja, joilla kutsuvieraat pääsevät yleiselle vip-alueelle muiden vip-vieraiden joukkoon. Lippuja on ostettu vuosien aikana vähintään 930. Lisäksi on hankittu yli 1 600 annosta juomia, etupäässä alkoholia.

Valtaosa Tahkoon liittyvistä noin 90 000 euron ostoista on tehty sen edustusjoukkueen taustayhtiöltä, Tahko Pesis oy:ltä.

Viime kesän pesäpallo-ostot olivat yhteensä yli 17 000 euroa.

Savolainen on Tahkon pitkäaikainen vaikuttaja. Hän on toiminut seuran puheenjohtajana kahteen otteeseen: vuosina 2010–2014 ja uudelleen syksystä 2021 alkaen.

Ossi Savolainen on johtanut Uudenmaan liittoa vuodesta 2008 alkaen.

Maakuntajohtaja Savolainen ei näe ongelmaa hänen johtamalle pesäpalloseuralle ja sen edustusjoukkueille kasautuneissa ostoissa. Savolainen vetoaa siihen, että pesäpallo on perisuomalainen urheilulaji.

”Ei sitä voi kieltää, että se (pesäpallo) on itseä lähellä. Olen sitä itse harrastanut, ja asun Hyvinkäällä.”

Savolaisen mukaan taustatilaisuuksien järjestäminen on langennut hänelle, koska kukaan muu Uudenmaan liitossa ei ole ollut halukas toimimaan isäntänä. Pesäpallo-ottelun yhteydessä puhutaan hänen mukaansa ”yhteiskunnallisista kysymyksistä”.

”Ei ole yhtään huono omatunto, enkä ole jäävi.”

Savolainen korostaa, että ostoja on tehty edustusjoukkueen taustayhtiöltä, joka on yksityisessä omistuksessa.

”Olen Tahko ry:n puheenjohtaja, eikä ry:llä ole mitään tekemistä Superpesis-osakeyhtiön (Tahko Pesis oy) kanssa. Jos olisin oy:n hallituksessa, olisin ilman muuta jäävi”, Savolainen rajaa.

Yhdistys ja osakeyhtiö tekevät kuitenkin tiivistä yhteistyötä. Toisaalta laskuista ilmenee, että viime kesänä liitto osti noin 2 300 eurolla vip-lippuja myös Tahkon Leidien eli naisten joukkueen peleihin, ja näissä laskuttajana oli Savolaisen johtama Hyvinkään Tahko ry. Savolainen oli myös merkitty liiton viitteeksi laskuihin.

Savolainen tähdentää, että Tahkon naisten joukkueen toiminta on eriytetty, vaikka laskuissa on hänen johtamansa yhdistyksen Y-tunnus. Tahkon Leideillä on oma talousvastaavansa ja eri pankkitilinumero.

Vuonna 2015 Uudenmaan liitto osti Suomen Pesäpalloliitolta 7 500 eurolla lippuja Hyvinkäällä pelattuihin Itä-Länsi-otteluihin. Tuolloin Savolainen toimi Suomen Pesäpalloliiton puheenjohtajana.

”Vuoden 2015 Itä-Länsi -viikonloppu liittyi liiton edunvalvontaan ja toimi sidosryhmätilaisuutena. Tämä on vuosittainen Suomen kansallispelin suurtapahtuma, jota seurasi paikan päällä yli 10 000 ihmistä. Itä-Lännen järjestelyistä vastasi kolme tahoa, joista yksi oli Suomen Pesäpalloliitto”, Savolainen kommentoi.

Maakuntaliitot saavat pääosan rahoituksestaan jäsenkunnilta. Uudenmaan liitto sai alueen 26 kunnalta toimintaansa viime vuonna noin 7,7 miljoonaa euroa. Maakuntaliittojen keskeisinä tehtävinä on maakuntakaavoitus ja EU-rahan jakaminen.

Myös Uudenmaan liiton hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) korostaa, että Savolainen ei toimi Tahkon ”bisnespuolella”. Hänen mielestään Tahkon pesäpallo-otteluiden kaltaisia taustatilaisuuksia sidosryhmille saisi olla enemmän.

”Tämä on ollut liiton kannalta järkevää ja hyvin harkittua toimintaa, jossa on minimaaliset kustannukset. Jokainen tulee itsenäisesti paikalle, ja liitto on kustantanut vain pääsylipun ja tarjoilut.”

Markkula sanoo, ettei hänelle ole tullut tietoon maakuntajohtajan mahdollinen jääviys esimerkiksi naisten joukkueen ostojen osalta.

”Tämä meidän pitää selkeästi käsitellä, kun tilaamamme ulkopuolinen selvitys valmistuu. Selvityksellä haluamme avoimesti läpivalaista koko johtoryhmän hankinnat ja vastaavat sekä tarvittaessa selkeyttää liiton ohjesääntöä ja ohjeita.”

Maakuntaliiton varapuheenjohtaja Minerva Krohn (vihr) suhtautuu kriittisesti liiton läheiseen yhteistyöhön sen johtajan urheiluseuran kanssa.

”Jos suoraa jääviyttä on hankinnoissa, se ei ole sopivaa, vaikka summat olisivat pieniä. Täytyy katsoa, mitä siitä seuraa”, Krohn sanoo.

Savolainen korostaa toimivansa avoimesti. Päätöslistaus maakuntajohtajan hankinnoista menee puheenjohtajiston tietoon viikoittain. Krohnin mukaan siitä ei kuitenkaan ilmene Savolaisen rooli esimerkiksi Tahkon vip-palveluiden hankinnassa.

”On myös kokonaan toinen asia, ovatko kaikki hänen hankintansa liiton varojen tarkoituksenmukaista käyttöä.”

Kun Uudellamaalla on valtava määrä urheilujoukkueita ja seuroja, miksi Savolaisen johtama seura ja sen edustusjoukkue päättyvät toistuvasti maakuntaliiton hankintojen kohteeksi?

Puheenjohtaja Markkula sanoo, että pesäpallo sopii hyvin liiton rooliin, koska se on eri maakunnissa hyvin suosittu laji.

”Tosin se on suositumpaa Uudenmaan ulkopuolella”, hän myöntää.

Hän on itse osallistunut Tahkon tilaisuuksiin kahdesti. Varapuheenjohtaja Krohn sai vuonna 2016 kutsun Tahkon peliin, mutta ei mennyt sinne. Sen jälkeen kutsuja ei Krohnin tietojen mukaan ole tullut.

Markkula ja Savolainen muistuttavat, että liitolla on toimintaa muissakin kaupungeissa kuin Hyvinkäällä. Vantaalla Uudenmaan liitto on mukana Avia-verkostossa, joka kehittää lentokenttäaluetta.

HS:n tietojen mukaan tyytymättömyys liiton sisällä Savolaisen toimintaan kasvoi loppuvuodesta 2022, kun siellä käsiteltiin hyvinkääläisen Red Carpet -elokuvafestivaalin sponsorisopimuksen uusimista.

Liitto on käyttänyt yhteistyöhön neljän vuoden aikana summan, joka kohoaa arvonlisäveroineen lähes 200 000 euroon.

Kriitikoiden mielestä on epäselvää, miten liitto tekee näin laajaa yhteistyötä yhden kulttuuritapahtuman kanssa ja miksi juuri Hyvinkää painottuu vahvasti liiton toiminnassa. HS:n tietojen mukaan toisaalta osa liiton työntekijöistä on kokenut festivaaliyhteistyön hedelmällisenä ja katsoo sen tukevan maakuntaliitolle määriteltyä kulttuurin edistämisen tehtävää.

Red Carpetin taustalla on hyvinkääläisen Antti Luusuaniemen perheyhtiö. Luusuaniemi on myös yksi Tahkon Pesis oy:n vähemmistöomistajista ja entinen Tahkon junioripelaaja. Myös Hyvinkään Tahko on toiminut yhtenä elokuvafestivaalin yhteistyökumppaneista.

”Olen tutustunut Luusuanniemeen Red Carpetin kautta, emmekä ole aiemmin tunteneet toisiamme. Red Carpet -viikko on suomalaisen elokuvan suurin tapahtuma, ja Uudenmaan liitto on ollut mukana eri tavoin”, maakuntajohtaja Savolainen perustelee.

Savolaisen mukaan liitto on viikon aikana järjestänyt muun muassa käsikirjoituskilpailun ja nuorten työpajan. Luusuaniemen mukaan liitto on tukenut Red Carpetissa juuri nuorten toimintaa. ”Yhteistyö on sujuvaa ja mutkatonta”, hän viestittää.

Luusuaniemi on Nelonen Median kotimaisten elokuvien päällikkö. Nelonen Media kuuluu samaan Sanoma-konserniin Helsingin Sanomien kanssa.

Helsingin Sanomien tietopyyntöä käsiteltiin joulukuussa maakuntahallituksen kokouksen virallisen osion jälkeen.

Osalle luottamushenkilöistä näyttää jääneen epäselväksi, millä perusteilla päätöksiä edustamisesta, markkinoinnista, viestintäyhteistyöstä tai hankinnoista tehdään. Liitto pyysi tämän jälkeen tilintarkastustoimisto KPMG:tä tarjouksen selvityksestä, jossa tarkastellaan liiton hankintoja.

Elokuvafestivaalisopimuksen uusiminen on jätetty hyllylle jatkoselvittelyjä varten.

Maakuntaliitto vuokrasi loppuvuodesta 2021 työpisteen Tahko Pesis oy:n ja hyvinkääläisen Rentto-yhtiön yhdessä perustamasta coworking-tilasta. Liitto on maksanut Rentto oy:lle vuokraa yhteensä noin 4 400 euroa. Samassa osoitteessa toimii oviteippauksen mukaan myös elokuvafestivaalia järjestävä Red Carpet -yhtiö.

Savolaisen mukaan etäpiste vuokrattiin muun muassa siksi, että Hyvinkäällä monilla, esimerkiksi hänellä itsellään, on huonot nettiyhteydet. Liitto purki vuokrasopimuksen tammikuussa.