Uuden asiakastietojärjestelmän takkuilua on korjattu koko syksy.

Vantaan varhaiskasvatuksen uusi laskutusjärjestelmä on saatu käyttöön puolen vuoden viiveen jälkeen.

Järjestelmätoimittaja CGI:n uusi laskutustoiminto oli määrä ottaa käyttöön elokuussa, mutta järjestelmän takkuilun vuoksi se on saatu toimimaan vasta joulukuussa. Elokuun asiakasmaksujen määräpäivä on 6. tammikuuta.

Perheet joutuvat varautumaan, että tammikuussa tulee maksettavaksi myös syyskuun lasku, koska kaupunki yrittää kiriä asiakasmaksujen viivettä kevään aikana.

Vantaalla on varhaiskasvatuksessa noin 12 000 lasta, joista 40 prosenttia kuuluu 0-maksuluokkaan eli heiltä ei peritä palvelusta maksua.

Varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelän mukaan perheet ovat olleet huolissaan siitä, peritäänkö kaikki maksut yhdellä laskulla, jolloin loppusumma voisi joissakin perheissä nousta jopa yli tuhannen euron.

”Sellaista könttälaskutusta emme aio tehdä. Mutta voi olla, että saman kuun aikana tulee maksettavaksi kaksikin asiakasmaksua”, Mäkelä sanoo.

CGI:n asiakasjärjestelmä on otettu käyttöön vaiheittain parin viime vuoden aikana. Laskutuksen ongelmat aiheuttavat kaupungille lisää töitä, koska asiakasmaksusihteerit joutuvat tekemään useita laskutusajoja.

”Keskustelut mahdollisista lisäkustannuksista käydään järjestelmätoimittajan kanssa”, Mäkelä sanoo.

Ongelmien perimmäisenä syynä on Mäkelän mukaan ollut se, että varhaiskasvatuksen järjestelmä on kokonaisuudessaan mutkikas. Työmäärää laskutustoiminnossa on lisännyt se, että laskutuksen perusteissa on runsaasti muuttuvia tekijöitä.