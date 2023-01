Helenin sähkötarjous aiheutti tilausruuhkan: Sopimuksia on tehty jo 10 000

Helenin sähkötarjous synnytti vuoden alussa poikkeuksellisen tilausruuhkan.

Energiayhtiö Helenin 2. päivä tammikuuta tarjolle tulleeseen uuteen sähkösopimukseen on tarttunut jo kymmenentuhatta asiakasta. Helenin uusi sopimustyyppi on eräänlainen yhdistelmä kiinteää sähkösopimusta ja pörssisähköä. Muiltakin sähköyhtiöitä on tullut markkinoille vastaavia tuotteita.

HS kävi läpi vuodenvaihteessa, miten hinta Helenin uudessa sopimuksessa muodostuu.

Lue lisää: HS laski Helenin uuden sähkö­sopimuksen hinnan – ja testasi sitä pörssi­sähkön ”kauhu­skenaariolla”

On poikkeuksellista, että asiakkaat vaihtavat sopimuksiaan näin runsain määrin, Helenistä kerrotaan sähköpostiviestissä HS:lle. Tuote on Helenin mukaan suunnattu ensisijaisesti nykyisille asiakkaille.

Kyseisessä sopimuksessa sähkön perusosan hinta on 20 senttiä kilowattitunnilta ja lisäksi tulee kiinteä kuukausimaksu 3,54 euroa. Summat sisältävät arvonlisäveron.

Fiksusähkö Takuu -nimellä kaupattavasta tuotteesta voi sopia vain verkossa, mikä sulkee sen ulkopuolelle ne, jotka eivät käytä nettiä. Ainakin osalle vanhuksia sopimus voi siten jäädä tavoittamattomiin.

Helen perustelee kyseisen sähkösopimuksen tarjoamista vain verkon kautta sillä, että sopimuksessa on ominaisuuksia, jotka edellyttävät sitä, että asiakas osaa ja haluaa seurata sähkötietoja digitaalisesti.

Sopimuksen mukaan nimittäin sähkönhinnan 20 sentin perusosa pienenee, kun asiakas käyttää sähköä matalan hinnan aikaan, ja suurenee, kun asiakas käyttää sähköä korkean hinnan aikaan.

Helenin verkkosivut ovat toimineet normaalisti, vaikka sopimuksia on vaihdettu siellä tiuhaan.

Energiayhtiön tarjoama uusi sopimus on kuuden kuukauden määräaikainen sopimus. Se on saatavissa maaliskuun loppuun asti.

Helen on kertonut tuoneensa uuden sopimuksen tarjolle, koska se haluaa auttaa asiakkaitaan haastavassa tilanteessa. Toisaalta muidenkin sähkösopimustyyppien hinnat ovat laskussa. Myös pörssisähkön hinta on ollut viime päivinä kohtuullista. Esimerkiksi seitsemän viime päivän keskihinta sähköpörssissä on ollut noin kahdeksan senttiä kilowattitunnilta.

Helen ei ole vielä päättänyt, miten nyt solmittavat uudet sopimukset jatkuvat puolen vuoden jälkeen.