Uudet korona­rajoitukset ärsyttivät kiinalais­turisteja Helsinki-Vantaalla: ”Se on mielestäni eri­arvoistavaa”

Negatiivisen testituloksen vaatiminen on sekä Ryan Leungin että Wu Lien mielestä eriarvoistavaa.

Suomi on yhdessä EU:n kanssa päättänyt vaatia Kiinasta matkustavilta todistusta negatiivisesta koronatestistä. Lisäksi Kiinan-lennoilla matkustajilta sekä matkustamohenkilökunnalta edellytetään maskin käyttöä.

Päätös ei saanut ymmärrystä HS:n Helsinki-Vantaan lentokentällä haastattelemilta kiinalaisturisteilta.

Ryan Leung ja Moon Sze olivat olleet häämatkalla Suomessa kolme viikkoa ja tutkivat vielä tavaroita lentokentän Muumi-kaupassa. Syy Suomeen tuloon oli Szen mukaan hänen rakkautensa jouluun ja joulupukkiin.

Pariskunta oli juuri palaamassa kotiin Hongkongiin, kun HS pyysi heiltä haastattelua.

Kuullessaan tuoreista rajoituksista, Leung näyttää hämmästyneeltä.

”En ymmärrä, miksi tämä rajoitus koskee vain kiinalaisia. Kaikki muut saavat matkustaa vapaasti. Se on mielestäni eriarvoistavaa”, Leung ihmettelee.

”Tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia bisnekseen Euroopan ja Kiinan välillä.”

Vielä koronatestejä ei ole vaadittu, mutta Leungin mukaan sillä on varmasti vaikutusta tulevaan turismiin.

”Jos tilanne olisi osunut omalle kohdalleni, olisin varmaan jättänyt matkustamatta ja odottanut, että rajoitukset poistuvat.”

Lentokentällä liikkuvilla kiinalaisturisteilla ei juurikaan ole kasvoillaan maskeja. Wen Jie Li on poikkeus. Hän on matkalla ystävänsä Wu Lien kanssa matkalla Tanskasta Venäjälle.

Kumpikin opiskelee Moskovassa kasvatustieteitä. He ovat matkustaneet Euroopassa, koska uusivuosi on Kiinassa suuri juhla ja heillä on vapaata.

”Opinnot ovat olleet tähän mennessä etänä, koska Kiinasta ei ole päässyt koronan takia matkustamaan”, kertoo Wu.

Kun nyt matkustaminen on jälleen sallittua, haluavat ihmiset Wun mukaan todella paljon päästä ulkomaille. Siksi rajoitukset tulevat hänen mukaansa suututtamaan kiinalaisia.

”Japanilaiset ja muut aasialaiset saavat matkustaa aivan vapaasti, mutta me emme. Se ei ole oikein ja reilua.”

Ja vaikka Kiinasta nyt pääseekin ulkomaille, ei se ole yksinkertaista edes ilman koronarajoituksia.

”Meillä meni todella paljon aikaa ja rahaa siihen, että onnistuimme saamaan viisumit matkaamme varten.”

