Paloheinän golfkenttää halutaan laajentaa. Golfkenttää operoivan Paloheinä Golfin tavoitteena on laajentaa kenttää nykyisestä 9-väyläisestä täysimittaiseksi 18-väyläiseksi kentäksi.

Asemakaavan valmistelussa arvioidaan kentän laajentamisen vaikutuksia muun muassa luontoon, virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja liikenteeseen. Maan omistaa Helsingin kaupunki.

Alueen pohjoispuolella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Niskalan maatilaympäristö ja Haltialan maatilan kartanoympäristö.

Suunnittelualue rajautuu lähelle Keskuspuiston suojeltua metsäaluetta. Luonnonsuojelualueella ja Niskalan pelloilla on useita arvokkaita luontokohteita sekä uhanalaisia luontotyyppejä, jotka tulee huomioida suunnittelussa.

Kentän laajentamisen ehtona on, että alueen suojeltuja luontoarvoja ei saa merkittävästi heikentää.

Suunnitellun golfkentän ulkopuolelle jää virkistysalue Torpparinmäen asuinalueen reunassa sekä laaja peltoalue Haltialantien pohjoispuolella. Suunnitelmassa on huomioitu, että kenttä ei aiheuta vaaraa alueen ulkoilureittien käyttäjille ja lyönnit suuntautuvat poispäin ulkoilureiteiltä.

Golfkentän aukiolo sovitetaan yhteen Paloheinän hiihtolatujen ylläpidon kanssa. Latujen reititys on tehty yhteistyössä liikuntaviraston kanssa. Koko golfkenttä on auki yleensä huhti–toukokuusta lokakuuhun.

Paloheinän golfkenttä on kävijämääriltään Suomen vilkkain. Kenttä on niin sanottu jokamiesgolfkenttä, mikä viittaa siihen, että se on pelaajille maksua vastaan avoin ilman erillisen kerhon tai seuran jäsenyyttä. Kenttä on myös HIFK Golfin kotikenttä.