Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja sanoo, että rokotusten laajentamiseksi ei ole lääketieteellisiä perusteita.

Helsingin kaupunki ei aio vastaanottaa koronarokotteita, jotka se luovuttaisi yksityisille yrityksille. HS uutisoi asiasta keskiviikkona.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo, että rokotteiden luovuttaminen perusterveiden työikäisten tehosterokottamiseen ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaista eikä sille ole lääketieteellisiä perusteita.

Taustalla on valtioneuvoston päätös laajentaa rokotuksia jakamalla rokotteita yksityisille terveydenhuollon yrityksille. Rokotteet luovutetaan hyvinvointialueille, jotka jakavat ne yrityksille.

”Jos tällainen luovutus kuitenkin kansallisesti halutaan tehdä, olemme todenneet, että se kannattaa tehdä suoraan Hus-apteekista. Sieltä tulee kaikkien Hus-alueen toimijoiden lääkkeet”, Jolkkonen sanoo.

Jolkkosen mukaan Helsingin kaupungilla ei nähdä mitään erityistä arvoa sille, että rokotteet tulisivat ensin Helsingille, joka sitten jakaisi ne eteenpäin.

”Näin on sovittu jo aikaisemmin, kun työterveyshuollon toimijat otettiin mukaan rokotuksiin edellisellä kierroksella. He saivat rokotteet suoraan Hus-apteekista. Se on selkeämpi malli, että heidän ei tarvitse jokaiselta alueelta erikseen niitä pyytää tai tilata. Meidän on turha toimia siinä välikätenä.”

Rokotustyö myös sitoo sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtaja Markus Paananen arvostelivat valtioneuvoston päätöstä HS:ssä tammikuun alussa juuri tästä näkökulmasta.

Heidän mielestään päätös on vastuuton ja pahentaa henkilöstöpulasta kärsivän julkisen terveydenhuollon tilannetta entisestään.

Jos rokotuksia toteutetaan laajasti yritysten kautta, muut tehtävät lykkääntyvät tai yritykset rekrytoivat lisää henkilökuntaa, jolloin osaavia tekijöitä on entistä vähemmän hoitamassa terveydenhuollon tärkeimpiä tehtäviä, Lukkarinen ja Paananen totesivat.