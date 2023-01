Hyvinvointialueiden ensimmäinen palkkapäivä on perjantaina 13. tammikuuta ja monella alueella tietojärjestelmiä on päivitetty yötä päivää.

Länsi-Uudellamaalla valmius ensimmäiseen palkkapäivään perjantaina on hyvä, arvioi torstaina iltapäivällä hyvinvointialueen johtaja Sanna Svahn.

”Myös virheitä tulee aivan varmasti. Olemme valmiina korjaamaan niitä perjantaina ja ensi viikolla”, hän sanoi.

Perjantai 13. päivä on ensimmäinen työpäivä uuden työnantajan alaisuudessa tuhansille sosiaali-, terveys- tai pelastusalan työntekijöille. Länsi-Uudellamaalla yksin työntekijöitä on noin 10 000 ja he tulevat eri kunnista.

Tässä kohtaa kuuta maksetaan erityisesti vakituisten työntekijöiden palkkoja. Kuun vaihteessa on edessä seuraava jännittävä kohta, kun maksetaan enemmän määräaikaisten palkkoja.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta kerrottiin reilu viikko sitten, että satojen työntekijöiden tietoja puuttui vielä hyvinvointialueen käyttämästä Sarastian henkilöstönhallintajärjestelmästä.

Ensimmäisen palkkapäivän kannalta kerrottiin olevan keskeistä, onko tietoja saatu siirrettyä tämän viikon tiistaihin mennessä.

Nyt tilanne näyttää suhteellisen hyvältä, hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö arvioi torstai-iltana.

Alkuviikosta suoritetun testiajon perusteella virheitä oli jonkin verran, mutta suuria ongelmia ei tullut ilmi.

”Jonkin verran on virheitä lisissä, mutta palkat maksetaan ja lisät korjataan”, Aronkytö sanoi.

Kaikkia tarvittavia korjauksia tuskin ehditään tehdä tällä viikolla, Aronkytö arvioi. Seuraava palkkojen ajo on kuitenkin jo ensi viikon maanantaina.

Työntekijöitä alueella on puolet Länsi-Uudenmaan määrästä, noin 5 000.

Lue lisää: Palkkakaaos uhkaa nyt sote-aluetta Helsingin seudulla: "Pelottaa ja paljon"

Lue lisää: Tietojärjestelmät toimineet Uudellamaalla pääasiassa hyvin, työntekijöiden tietojen siirrossa haasteita

Lue lisää: Töitä liki kellon ympäri – uusia hyvin­vointi­alueita valmistellaan viime metreille saakka

Järjestelmiä on jouduttu rakentamaan kovalla kiireellä myös lukuisilla muilla alueilla Suomessa. Helsingissä kaupungin työntekijät ovat edelleen kaupungin työntekijöitä, mutta pääkaupungissakin kaupungin käyttämä Sarastia-järjestelmä ilmoitti ennen vuodenvaihdetta virheellisesti tuhansien työsuhteen päättymisestä.