Suomenlinnassa sijaitsevan Varuskuntakorttelin kaikkiin neljään rakennukseen toteutetaan talotekninen peruskorjaus. Rakennuksista kaksi on jo korjattu, ja nyt on työn alla suurin, Vaasan kasarmina tunnettu talo.

Vaasan kasarmin korjaushankkeessa vaalitaan vajaan 50 vuoden takaisen käyttötarkoituksen muutoksen lopputulosta, kertoo Suomenlinnan hoitokunnan rakennuttaja-arkkitehti Tiina Koskenniemi.

”Tässä on pidetty arvokkaina 1970-luvun sisätiloja, jotka rakennettiin silloin asuntojen osalta käytännössä uudelleen. Ei lähdetä palauttamaan entistä tilannetta, varsinkin kun tämä ei ole ollut asuntoina ennen sitä vaan miehistökasarmina. Pidetään 1970-luvun asuntojakauma ja huoneiden sisäarkkitehtuuri”, Koskenniemi kertoo.

Vaasan kasarmi näytti pelkistetyltä vuonna 1972.

Korttelin rakennukset on suojeltu lailla rakennusperinnön suojelemisesta. Lisäksi helsinkiläinen Suomenlinna kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon.

Vaasan kasarmi rakennettiin vuosina 1848–1852 Venäjän merisotalaivaston kasarmiksi. Rakennukset muunnettiin vuokra-asunnoiksi 1970-luvulla.

1970-luvun muutostöiden jälkeen taloja ei ollut peruskorjattu ennen nyt tehtävää hanketta.

”Kävi ilmi, että varsinkin lämpöputkisto oli ihan lopussa. Se hajosikin toisessa rapussa. Siellä jouduttiin tekemään väliaikaisia asennuksia pari vuotta sitten”, Koskenniemi sanoo.

Nyt taloteknisessä peruskorjauksessa uusitaan käytännössä kaikki lvisa-järjestelmät. Samalla uusitaan asuntojen märkätilat ja kunnostetaan keittiökalusteet sekä muut kiinteät kalusteet.

Lisäksi kaikki sisäpinnat kunnostetaan.

Myös paloturvallisuus kohenee oleellisesti, kun taloon toteutetaan nykyvaatimusten mukaiset palokatkot.

”Rakenteet oli aiemmin vain muurattu kiinni. Kaikki hormit olivat ylhäältä alas asti auki”, kertoo pääurakoitsijan Rakennus oy Antti J. Aholan vastaava mestari Juha Svahn.

Kuvassa vanha vankikasarmi Vaasan kasarmi.

Näkymä Isosta Mustasaaresta. Taustalla vasemmalla Vaasan kasarmi ja oikealla entinen sotilaskeittiö.

Näkymä Susisaaresta ja Tykistölahden yli Ison Mustasaaren suuntaan. Oikealla sarvilinna Hessensteinin varustuksia. Taustalla näkyy Vaasan kasarmi.

Talotekniikan sovitus on ollut hankalin työsarka, kuten niin usein vanhoissa rakennuksissa. Osaltaan läpivientejä ja reitityksiä on hankaloittanut monimutkainen tilajärjestelmä.

Asunnot ovat hyvin monenkokoisia, ja niissä on vain vähän toistoa päällekkäisissä kerroksissa. Reitityksiä ei ole helpottanut sekään, että välipohjien betonirakenteet ovat massiivisia.

Hanketta varten tehdyt suunnitelmat ovat pohjautuneet 1970-luvun muutostöistä peräisin olleisiin suunnitelmiin.

”Vanhoissa sähkösuunnitelmissa oli yllättävän paljon poikkeamia verrattuna toteutuneeseen. Pisteiden paikat ja reititykset poikkesivat huomattavasti”, Svahn sanoo.

Vaasan kasarmin korjaustyöt alkoivat toukokuussa 2022.

Rakennuksessa on kaksi rappua, jotka korjataan vaiheittain. Nyt A-rapussa tehdään töitä, mutta B-rapussa vielä asutaan. A-rapun on ollut tarkoitus valmistua helmikuussa 2023 ja B:n lokakuussa 2023.

Svahn kuitenkin myöntää, että ensimmäisen vaiheen valmistumisaikataulusta on vaikea pitää kiinni. Taustalla ovat haitta-aineet, joita jouduttiin poistamaan monessa erässä. Svahn uskoo, että keväällä käynnistyvien B-rapun töiden aikatauluttaminen on helpompaa, koska haitta-aineiden sijainnit tiedetään nyt paremmin.

Pääasiallinen löytynyt haitta-aine on asbesti. Kreosoottia on ollut kokonaisuudessaan melko vähän, mutta toisaalta sitä on löytynyt hieman eri kohdista kuin oli tutkimusten perusteella oletettu.

”Mutta asbesti on ollut ongelmallisin, koska sitä käytettiin 1970-luvulla paljon tasoitteissa. Kun siellä on paljon betonirakenteita, niin tasoitettakin on runsaasti”, Koskenniemi kertoo.

Kustannusarvio vajaan 4 400 kerrosneliön laajuisen Vaasan kasarmin osalta oli vielä hankesuunnitteluvaiheessa noin viisi miljoonaa euroa, mutta Koskenniemen mukaan kustannukset tulevat nousemaan yli kuuteen miljoonaan.

Linnoituksen restauroinnista, ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa Suomenlinnan hoitokunta.