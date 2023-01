Töölön tapaturma-asema ja koko sairaala muuttavat pian Meilahteen Euroopan hienoimpiin tiloihin. Neuvottelut henkilökunnan pitämisestä talossa ovat kuitenkin yhä kesken.

Kuudelta aamulla helmikuun ensimmäisenä päivänä perinteinen Töölön tapaturma-asema sulkee ovensa potilailta.

Jos Helsingissä siis sattuu vakava liikenneonnettomuus, ambulanssit suuntaavat turmapaikalta Meilahteen. Siellä osoitteessa Haartmaninkatu 4 potilaita odottaa uusi Siltasairaala, jonka tilat ja tekniikka ovat monelta osin Euroopan tai jopa maailman edistyneimpiä.

Puitteiden puolesta vakavasti loukkaantuneella on entistä paremmat mahdollisuudet toipua takaisin hyvään elämään. Sairaalaa pyörittävien ammattilaisten määrä sen sijaan aiheuttaa yhä epävarmuutta.

Uusia sairaalarakennuksia. Siltasairaalan pääsisäänkäynti on rakennuksen toisella puolella ja yhteinen Tornisairaalan kanssa. Meilahden rakennusten välillä on lukuisia yhteyksiä sekä maan päällä että alla.

HS kertoi syksyllä, että pula varsinkin hoitajista pitää jo nykyisin Töölössä leikkaussaleja suljettuina. Se pidentää leikkausjonoja.

Uuden sairaalan avautuessa lisäjännitystä tuo, että valtaosa tapaturma-aseman hoitajista uhkaa irtisanoutua, koska he ovat tyytymättömiä esimerkiksi työvuorojärjestelmään Meilahteen siirtymisen jälkeen.

Tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen arvioi, että kuudestatoista leikkaussalista saadaan alkuvaiheessa auki vähintään kaksitoista tai hyvällä tuurilla neljätoista. Tapaturma-aseman henkilökunnan kanssa neuvotellaan edelleen.

”Tässä on kyse erilaisten toimintakulttuurien sovittamisesta yhteen, kun muodostetaan yhtä aiempaa suurempaa tiimiä. Paholainen asuu yksityiskohdissa, mutta luotan, että ratkaisuja löydetään”, Pajarinen sanoo.

Tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Husin historian kallein rakennushanke jakautuu kahtia, varsinaiseen Siltasairaalaan ja Syöpäkeskuksen uudisosaan. Yhteensä rakentaminen maksoi 305,5 miljoonaa euroa ja kesti liki viisi vuotta.

Hus esitteli tiloja medialle maanantaina. Syöpäkeskuksen puolella median edustajat eivät saaneet kuvata tiloja, vaan Hus jakoi sen sijaan median käyttöön promokuvia. HS käyttää tässä jutussa vain oman kuvaajansa kuvia, joten kaikki kuvat ovat Siltasairaalan puolelta.

Sairaalan nimi tulee uudisrakennuksen kahden osan välillä olevasta sillasta. Yhteydet muihin Meilahden sairaaloihin ovat muutenkin olennaisia.

”Olemme muun erikoissairaanhoidon kanssa samalla kampuksella emmekä parin kilometrin päässä. Siitä on potilaalle selkeää hyötyä, että pystymme aidosti toimimaan yhdessä”, Pajarinen sanoo.

Meilahden yhteispäivystyksen on helmikuusta lähtien tarkoitus toimia kolmessa naapureina sijaitsevassa sairaalarakennuksessa: Haartmanissa, Tornisairaalassa ja Siltasairaalassa.

Siltasairaalan toiseen kerrokseen tuodaan ambulanssilla kaikkein vaativinta hoitoa tarvitsevat potilaat.

Siltasairaalan ammattilaiset harjoittelivat maanantaina simulaatiossa tilannetta, jossa sairaalaan tuotiin vakavasti loukkaantunut puukotuksen uhri.

Sairaalan ylpeys on Raptor-sali, johon viedään vakavimmin loukkaantuneita. Maanantaina ammattilaiset esimerkiksi harjoittelivat tilannetta, jossa sairaalaan tuotaisiin suuria määriä verta menettänyt puukotuksen uhri.

Raptor-salin perusajatus on, että potilasta tarvitsisi siirtää mahdollisimman vähän. Salissa pystytään leikkaamaan ja kuvantamaan, joten potilasta voidaan yhtä aikaa tutkia ja hoitaa.

Näin erikoistunutta tilaa tarvitaan ehkä muutaman kerran viikossa. Muuten käytössä on tavanomaisempia huoneita potilaiden tutkimiseen ja toimenpiteisiin. Tilat ovat väljempiä ja valoisampia kuin 90-vuotiaassa Töölön sairaalassa.

Päivystyksen shokkihuoneesta puuttuvat vielä sängyt.

Magneettikuvauslaite Siltasairaalassa.

Siltasairaala on suunniteltu niin, että sekä tavara että ihmiset siirtyisivät paikasta toiseen mahdollisimman fiksusti. Siis että esimerkiksi röntgeniin tai verikokeeseen ei joutuisi kulkemaan pitkiä matkoja.

Omin jaloin Siltasairaalaan saapuvat potilaat ja vierailijat saapuvat sisään kolmannesta kerroksesta samasta ovesta kuin kuljetaan Tornisairaalaan.

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee poliklinikoiden lisäksi esimerkiksi luentosaleja sekä liikeapteekki. Jälkimmäinen on uutuus: Meilahden sairaala-alueelta lähtiessään voi siis hakea reseptilääkkeet mukaansa, eikä kotimatkalla tarvitse poiketa apteekkiin jossain muualla.

Korkeaan pääaulaan tullaan samasta ulko-ovesta kuin Tornisairaalaan.

Vuodeosastoja riittää neljän kerroksen verran.

Potilaiden huoneet ovat uloimpana. Suurin osa niistä on on yhden hengen huoneita, mutta toki esimerkiksi valvontahuoneissa on useampi petipaikka. Muutos on kuitenkin suuri verrattuna Töölön kuuden hengen huoneisiin.

Käytävät ovat pitkiä, mutta joka kerroksessa on useita hoitajien työpisteitä matkan varrella. Rakennuksen keskiosassa on pelkästään henkilökunnalle tarkoitettuja tiloja kuten lääkevarastoja.

Kehnossa kunnossa oleva Töölön sairaala tyhjenee lähiviikkoina potilaista ja kesään mennessä kokonaan. Sairaala on jo aiemmin myyty vakuutusyhtiölle.

Huone vuodeosastolla. Useimmat huoneet ovat vain yhdelle potilaalle, mutta tässä huoneessa hoitaja on koko ajan tarkkailemassa potilaiden vointia.

Paikka yhdelle potilaalle teho-osastolla.

Osa Siltasairaalan kannalta oleellisista tiloista sijaitsee Tornisairaalan puolella. Sinne tulee esimerkiksi molempien sairaaloiden yhteinen yksikkö, joka valmistelee kotoa leikkaukseen saapuvat potilaat leikkaukseen. Myöhemmin uusi yksikkö huolehtii myös heidän kotiuttamisestaan, jos ei ole tarvetta jäädä vuodeosastolle pidemmäksi aikaa.

Siltasairaalan teho-osasto puolestaan hoitaa potilaita useilta eri erikoisaloilta.

Fakta Siltasairaala ja Syöpäkeskus lukuina 16 leikkaussalia (aluksi saadaan käyttöön 12–14).

58 tehohoito- ja tehovalvontapaikkaa. Lisäksi yksi erittäin tartuntavaarallisen tehohoitopotilaan eristyshuone.

71 vastaanottohuonetta poliklinikoilla Syöpäkeskuksessa, 42 vastaanottohuonetta poliklinikoilla Siltasairaalassa.

215 sairaansijaa vuodeosastoilla, joilla hoidetaan ortopedian ja traumatologian, neurokirurgian, leukakirurgian sekä syöpätautien potilaita.

69 hoitopaikkaa Syöpäkeskuksen lääkehoitoyksikössä.

2 uutta röntgeniä, 2 laboratorio-näytteenottopistettä.

SyöpäkeskukseN uudisosa on tammikuussa avannut ovensa ensimmäisille potilaille.

Sen poliklinikat siis toimivat jo, mutta muita syöpätauteihin liittyviä yksiköitä ja toimintoja muuttaa lähiviikkojen aikana uusiin tiloihin.

Uudessa Syöpäkeskuksessa on käytössä entistä kehittyneempää tekniikkaa. Käyttöön on tulossa esimerkiksi magneettikuvauksen avulla ohjattava sädehoitolaite, jolla pystytään hoitamaan entistä paremmin vatsan alueen syöpiä.

Syöpäkeskukseen kuuluu uudisosan lisäksi vanhoja syöpäklinikan tiloja. Nimenä Syöpäklinikka lakkaa olemasta. Uudet ja vanhat tilat ovat niin kiinteässä yhteydessä toisiinsa, että potilas ei välttämättä edes huomaa siirtyvänsä puolelta toiselle.

