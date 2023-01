Hyvinvointialueen ensimmäinen palkkapäivänä ongelmat jäivät jopa ammattijärjestön mukaan vähäisiksi.

Eri hyvinvointialueilla on perjantaina jännitetty, tulevatko palkat oikein. Hoitaja pukee suojakäsineitä Oulussa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on suoriutunut paljon pelättyä paremmin ensimmäisestä palkkapäivästään.

Hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö kertoi puoliltapäivin, että hänen tiedossaan ei ollut yhtään kokonaan maksamatta jäänyttä palkkaa.

Hän tosin arvioi, että aivan varmasti tämän voi sanoa vasta illalla. Voi olla, että aivan kaikkia virheitä ei vielä ole raportoitu eteenpäin.

Palkanlisiä sen sijaan on jäänyt maksamatta. Joitain on korjattu jo tänään, ja lisää maksetaan alkuviikosta.

Myös ammattiliitto Tehy tiedottaa, että ongelmat ensimmäisessä palkanmaksussa näyttävät jääneen vähäisiksi Vantaan ja Keravan alueella.

Hyvinvointialueilla ensimmäistä palkanmaksua on jännitetty, koska sote-uudistuksen valmisteluissa tuli kova kiire tietojärjestelmien kanssa.

Vantaalla ja Keravalla tilanne oli vielä vuodenvaihteessa se, että kaikkein työntekijöiden tietoja ei ollut ajoissa saatu siirrettyä Sarastia-järjestelemään.

HS:n verkkokyselyyn on tullut Vantaalta ja Keravalta sekä muiltakin hyvinvointialueilta enimmäkseen vastauksia, joissa palkka on joko tullut täysin oikein tai ongelmia on ollut lisissä.

Sen sijaan Helsingistä on jälleen tullut useita viestejä, joissa raportoidaan tammikuussa huomatuista virheistä palkanmaksussa.

Helsingissä on ollut ongelmia palkanmaksun kanssa viime keväästä asti eikä vuodenvaihteen siinä mielessä pitäisi täällä aiheuttaa lisää pulmia, että Helsinki järjestää ainoana kuntana Suomessa edelleen itse omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa sekä pelastustoimen.