Helsingin kaupungin työntekijöistä noin 40 on saanut liikaa palkkaa. Eräs työntekijöistä yritti korjata asiaa, mutta sai vieläkin suuremman palkan.

Helsingin kaupungin palkanmaksussa on jälleen tapahtunut hämmentävä erhe. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen työntekijöistä noin 40 on saanut aivan liikaa palkkaa. Enimmillään tilille on kilahtanut noin 28 000 euroa.

Sosiaalialan työntekijöistä eräs havaitsi virheen palkkalaskelmassaan jo keskiviikkona: rahaa oli tulossa runsaat 18 000 euroa. Hän kertoo reklamoineensa asiasta ja koettaneensa estää liikaa palkantuloa.

Torstaina uudessa palkkalaskelmassa tilanne näytti korjaantuneen.

Silti perjantaina palkkaa tuli tilille yllättäen vielä enemmän eli noin 20 000 euroa.

”Olimme tiimissäni ihmetelleet palkkalaskelman hässäkkää keskiviikosta lähtien. Nyt oli vielä päälle lisätty oikea palkkani”, työntekijä sanoo.

Työntekijän henkilöllisyyttä ei tuoda julki, jotta tilanteen avaamisesta ei koituisi hänelle hankaluuksia.

Liikaa maksettujen palkkojen määrät ovat nyt olleet noin 7 000–28 000 euroa. HS:lle tilanteestaan kertoneen työntekijän tiimissä liikaa maksettuja palkkoja oli kertynyt vastaavia määriä muillekin kuin tilannetta HS:lle avanneelle.

”Jokainen meistä joutui reklamoimaan yksitellen. Palkanlaskennan neuvontapuhelin oli niin ruuhkautunut, ettei sinne päässyt läpi”, työntekijä sanoo.

Tiimin työntekijät siis täyttivät yhteydenottolomakkeet. Liian suurten palkkamäärien jäljille päästiin myös kaupungilla.

Kyse oli lomien käsittelyyn liittyneestä tilanteesta, kertoo palkanlaskennan vakauttamisesta kaupungilla vastaava johtaja Kirsti Laine-Hendolin.

”Näihin tapauksiin päästiin kiinni myös kontrollitoimenpiteillä, sillä teemme kaupungilla ylisuurten palkkojen tarkistusta”, Laine-Hendolin sanoo.

Palkanmaksussa on Helsingin kaupungissa ollut jatkuvia ongelmia sen jälkeen, kun Helsingin kaupunki siirtyi viime keväänä Sarastia-yhtiön palkkajärjestelmään.

Vuodenvaihteessa palkanmaksujärjestelmissä on valtakunnallisesti siirrytty uuteen tilanteeseen, kun sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi ovat siirtyneet kunnista uusiin hyvinvointialueisiin.

Helsingissäkin nämä alat eriytettiin järjestelmässä teknisesti omaksi kokonaisuudekseen.

”Sarastialta ei ole ikinä tullut selkeitä palkkalaskelmia. Nytkin laskelma oli niin epäselvä, että en ymmärtänyt sitä”, kaupungin työntekijä sanoo.