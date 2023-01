Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Huoneisto paloi lauantaina Helsingin Vuosaaressa osoitteessa Meri-Rastilan tie 32.

Päivystävä palomestari Toni Kannikoski ei osannut vielä iltapäivällä kertoa tarkemmin huoneiston koosta, mutta kertoi, että palo on ollut iso.

”Kyllä se on tuhoutunut kunnolla, savu on varmasti tehnyt tehtävänsä. Iso remontti on edessä”, Kannikoski toteaa.

Tulipalon jälkiraivaustyöt ja savutuuletus olivat käynnissä noin kello 15.30. Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Paikalle lähetettiin kahdeksan yksikköä.

Helsingin poliisi tutkii palon syttymissyytä.