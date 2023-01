Psykiatri on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman

Vaimonsa surmasta epäilty psykiatri on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman. Rikosnimike saattaa muuttua esimerkiksi murhaksi.

Joulukuun 16. päivä Ullanlinnassa tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty psykiatri on myöntänyt aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman, rikoskomisario Tommi Lehtonen Helsingin poliisista kertoo HS:lle.

Vuonna 1974 syntynyttä miestä epäillään vuonna 1975 syntyneen vaimonsa surmasta. Epäilty on lääkäri, joka on työskennellyt psykiatrina Helsingissä ja Uudenmaan alueella.

Mies on vangittu taposta epäiltynä. Lehtosen mukaan rikosnimike saattaa muuttua tutkinnan edetessä.

”Selvitämme etenkin surman suunnitelmallisuutta”, Lehtonen kertoo. Vaihtoehtoinen rikosnimike voi olla esimerkiksi murha.

Asiasta kertoi ensimmäiseksi Hufvudstadsbladet.

Mies on ollut vangittuna 20. joulukuuta lähtien. Poliisin mukaan miestä on päästy kuulemaan ja hän on tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa.

Poliisin saaman ilmoituksen mukaan Ullanlinnassa asuva vuonna 1975 syntynyt nainen ei ollut palannut kotiinsa työpäivän jälkeen perjantaina.

Poliisi vieraili pariskunnan kotona perjantaina. Uhri oli kuollut perjantain vastaisena yönä aamuyöstä.

Rikos paljastui, kun ulkopuoliset ihmiset ilmoittivat oudosta liikehdinnästä. Mies jäi kiinni ollessaan siirtämässä naisen ruumista auton takakonttiin.