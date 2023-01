Järjestyksenvalvojat pakottivat graffitinmaalaajan maahan Myyrmäen luvallisella maalauspaikalla.

Myyrmäki on ensimmäinen Helsingin seudun katutaidekaupunginosa. Siellä kolmekymppinen Ville oli maalaamassa graffitia luvalliseen graffitiseinään helmikuussa 2021.

Sitten paikalle tuli Avarn Securityn järjestyksenvalvoja, joka otti kiireellä Villen kiinni. Videolla näkyy kuinka järjestyksenvalvoja esittää kiinnioton perusteeksi vahingonteon ja käy käsiksi paikallaan seisovaan Villeen.

HS on nähnyt yhdeksän minuuttia kestävän videon, joka on kuvattu järjestyksenvalvojan haalarikameralla. Tämän artikkelin yhteydessä on materiaalista leikattu versio.

Villen tapaus on yksi niistä pahoinpitelytuomioista, joista Helsingin Sanomat kertoi Avarn Securityn järjestyksenvalvojia koskevan rikoskokonaisuuden tultua ilmi.

Villen nimi on muutettu hänen henkilöllisyytensä suojaamiseksi asian arkaluonteisuuden ja oikeuskäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. HS on nähnyt esitutkintamateriaalin, oikeuden asiakirjat, kaksi erillistä videota tapahtumista sekä lääkärin lausunnot.

Oikeuteen johtaneet tapahtumat etenivät nopeasti. Järjestyksenvalvoja näki Villen autosta ja juoksi tämän luo.

Luvallinen vaneriseinä, jolle Ville maalasi, ei ollut Avarn Securityn toiminta-alueella.

Järjestyksenvalvoja lähestyi Villeä takaa päin. Hän kertoi olevansa järjestyksenvalvoja ja Villen olevan otettu kiinni vahingonteosta.

Musiikkia kuunnellut Ville ei kuullut järjestyksenvalvojan sanoja, eikä sitä, kuinka järjestyksenvalvoja käski tätä laittamaan kädet selän taakse.

Ennen kuin Ville sai kuulokkeet pois korvistaan, järjestyksenvalvoja oli vienyt tämän maahan ja laittanut tälle käsiraudat.

Tämä on laillinen seinä, Ville yritti selittää järjestyksenvalvojalle. Poliisit olivat käyneet paikalla muutamaa minuuttia aiemmin.

Poliisit kertoivat kohtaamisestaan esitutkintamateriaalissa. Poliisin mukaan Ville oli ”rauhallinen ja asiallinen”.

Paikalle saapui vielä kaksi muuta Avarnin järjestyksenvalvojaa. Myös hätäkeskukseen soitettiin.

Avarnin tapahtumaraportissa kerrotaan, että Ville käyttäytyi aggressiivisesti ja uhkaavasti järjestyksenvalvojia kohtaan. Videossa Ville seisoo ensin paikallaan ja järjestyksenvalvojan pakotettua tämän maahan makaa paikallaan.

Järjestyksenvalvojat tutkivat Villen repun sekä taskut. Tarkastuksen yhteydessä Villen passi katosi.

”Se palautettiin postitse viikkoa myöhemmin”, Ville kertoo.

Sitten poliisit tulivat paikalle. Esitutkintamateriaalissa poliisi kertoo, että mies ei ollut aggressiivinen partion saapuessa paikalle. Hän oli asiallinen, ehkä hieman järkyttynyt, poliisi kertoi.

Villen polvi vaurioitui tilanteessa niin pahasti, että hän joutui olemaan useita viikkoja sairauslomalla. Polvivamma vaati fysioterapiaa.

”Eikä sen jälkeen ole tehnyt mieli maalata Myyrmäessä, ainakaan yksin”, Ville toteaa.

Villeä ei epäilty mistään rikoksesta tapauksen yhteydessä. Sen sijaan järjestyksenvalvojan toimintaa käsiteltiin oikeudessa.

Avarn Security väitti, että tapahtumasta ei ole videomateriaalia. Järjestyksenvalvojan asianajaja kertoi videomateriaalista neljä päivää ennen oikeuden käsittelyä.

Järjestyksenvalvoja tuomittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa pahoinpitelystä sakkorangaistukseen. Hänen käyttämänsä otteet ja niiden voima ei ollut oikeuden mukaan tarpeellista eikä puolustettavaa uhrin käyttäytyminen, tehtävän tärkeys ja kiireellisyys sekä vastarinnan vaarallisuus huomioon ottaen, oikeus toteaa.

Järjestyksenvalvoja valitti tuomiostaan hovioikeuteen.

Valituksen mukaan Ville yritti paeta ripein askelin paikalta. Järjestyksenvalvoja kertoo ”tuntemattoman, isokokoisen ja turvatarkastamattoman” Villen vastustaneen kiinniottoa rimpuillen.

Viime aikoina on jopa mediassa ollut esillä todella paljon juttuja, joissa kohdehenkilö on vetänyt täysin vastaavassa tilanteessa esiin aseen tai veitsen ja yrittänyt tai jopa tehnyt väkivaltaa kiinniottajia vastaan, järjestyksenvalvojan valituksessa todetaan.

Olisi kohtuutonta saada ensin rangaistus ja sen jälkeen vielä lupa toimia ammatissa otettaisiin pois, järjestyksenvalvoja puolustautui.

Ville aikoo jättää vastavalituksen. Polvi vaivasi pitkään, lapsen kanssa touhuaminen ja työt kärsivät. Sen lisäksi tapahtumat jäivät vaivaamaan mieltä pitkäksi aikaa.

Poliisi kertoi tapaninpäivänä epäilevänsä kuutta Avarn Securityn järjestyksenvalvojaa laajasta pahoinpitelyvyyhdistä.Yritys vastaa Helsingin seudun asemien ja niiden ympäristöjen valvonnasta.

Yrityksen toimitusjohtaja on aiemmin kertonut HS:lle, että yrityksellä on nollatoleranssi väkivaltaan, mutta tässä on epäonnistuttu. Avarn on aloittanut poliisitutkintaan liittyvistä rikosepäilyistä oman sisäisen tutkintansa ja esittänyt pahoittelut mahdollisista virheistä.

Poliisin tutkinnassa olevassa tapauksessa yrityksen järjestyksenvalvojia epäillään muun muassa pahoinpitelyistä ja huumausainerikoksista. Lisäksi Isossa Omenassa kuoli nainen toisen turvallisuusalan yrityksen Securitaksen järjestyksenvalvojien ja vartijoiden kiinniottotilanteessa.