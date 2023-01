Poliisi on kuullut Isossa Omenassa kuolleesta naisesta häiriköinti-ilmoituksen tehnyttä miestä

Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi selvittää myös, oliko turvahenkilöstöllä oikeutta alkaa poistaa naista kauppakeskuksesta. 35-vuotias nainen kuoli voimankäyttötilanteen yhteydessä.

Länsi-Uudenmaan poliisi on kuullut miestä, joka teki kauppakeskus Ison Omenan turvahenkilöstölle häiriköinti-ilmoituksen sittemmin kuolleesta naisesta.

Tutkintaa johtava rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo STT:lle, että miestä kuullaan vielä uudestaan. Sen takia Kallio ei toistaiseksi kerro julkisuuteen, mitä kuulemisessa on selvinnyt.

”Kuuleminen on meillä käytännössä vielä kesken. Haluamme kuulla hänet loppuun, ja sitten voimme kertoa, mitä kuulemisessa on tullut ilmi”, Kallio sanoo.

Poliisi pyrkii Kallion mukaan järjestämään uuden kuulemisen pian, mahdollisesti vielä tämän viikon aikana.

Asiakkaan ilmoitus johti siihen, että kauppakeskuksen turvallisuushenkilöstö alkoi poistaa naista kauppakeskuksesta loppiaisen jälkeisenä lauantaina.

Tästä seurasi voimankäyttötilanne, jonka yhteydessä espoolaisnainen kuoli. Voimankäyttötilanne kesti poliisin mukaan joitain minuutteja. Tilanteesta on useita silminnäkijävideoita, ja videoita on myös poliisin käytössä.

Poliisi epäilee tilanteeseen osallistuneita turvallisuusalan henkilöitä kuolemantuottamuksesta. Kallio on aiemmin kertonut, että poliisilla on neljä epäiltyä, ja joukossa on sekä järjestyksenvalvojia että vartijoita.

Voimankäyttötilanteessa nainen ei Kallion mukaan käyttäytynyt aggressiivisesti turvahenkilöstöä kohtaan. Kallio kertoo esitutkinnassa selvitettävän myös sitä, oliko vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla oikeutta poistaa naista kauppakeskuksesta. Hän ei toistaiseksi ota siihen kantaa.