Tapiolan uimahallin korjausurakka alkaa ensi kesänä Espoossa. Uudistustöiden pitäisi valmistua vuoden 2025 lopussa.

Espoossa Tapiolan uimahallin korjausprojekti etenee. Näillä näkymin uudistuneen uimahallin pitäisi avautua käyttöön vuoden 2025 lopussa. Korjaushankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 42–46 miljoonaa euroa.

Korjaushanke käynnistyy heti, ensin puolen vuoden kehitysvaiheella ja toteutusvaihe alkaa ensi kesänä, kertoo tiedotteessaan rakennusyhtiö SRV, jonka kanssa Espoon kaupunki on sopinut korjausprojektista.

Tapiolan uimahallia on yritetty korjata aiemminkin, mutta korjaaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi ja korjauksessa on epäonnistuttu.

Halli on ollut suljettuna kuusi vuotta, ja sen säilyttämisestä tai purkamisesta on käyty kiivasta keskustelua.

Viime toukokuussa Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi hallin peruskorjauksen hankesuunnitelman.

Korjausprojektissa pyritään minimoimaan sähkönkulutus. Lämmitysenergiasta 65 prosenttia tuotetaan maalämmöllä ja loppu tulee kaukolämpönä.

Tapiolan uimahalli koostuu vuonna 1965 valmistuneesta osasta ja vuonna 2005 valmistuneesta laajennuksesta. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema, vuonna 1965 valmistunut rakennus on suojeltu asemakaavassa. Sitä pidetään tärkeänä osana Tapiolan arvokasta arkkitehtuuria.

