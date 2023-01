HSL perustelee sukupuolen tarkastamista mahdollisilla väärinkäytöksillä. Pelko julkisesta nöyryyttämisestä ja sukupuolen kyseenalaistamisesta voi rajoittaa vähemmistöjen liikkumista, sanoo Trasek ry:n puheenjohtaja Kasper Kivistö.

Matkustajien sukupuolta tulkitaan väärin usein, mutta Helsingin seudun liikenne (HSL) ei aio muuttaa käytäntöään.

HS:n tietoon on tullut kaksi lähiaikoina tapahtunutta tilannetta, jossa matkalipun tarkastajat ovat kyseenalaistaneet julkisesti alaikäisen lapsen sukupuolen eivätkä ole uskoneet lapsen tai tämän huoltajan kertomaa.

HSL kertoo, että sukupuoli tarkastetaan mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi. Joka viikko vajaa 20 henkilöä jää kiinni toisen henkilön matkakortilla matkustamisesta.

Viime vuoden loppupuolella Sanna Huttu matkusti metrolla 10-vuotiaan Melissa-tyttärensä kanssa, kun tarkastajat saapuivat vaunuun.

Hetki tarkastuksen jälkeen tarkastaja palasi äidin ja tyttären kohdalle. Tarkastaja ilmoitti, että lipussa on ongelma. ”Lipussa lukee nainen ja lippu on henkilökohtainen”, tarkastaja sanoi.

Sanna Huttu yritti selittää, että Melissa todella on tyttö. Hutun mukaan tarkastaja kyseenalaisti lapsen sukupuolen useaan kertaan. Tilannetta seurannut tytär alkoi itkeä.

Useamman minuutin kestäneen väittelyn jälkeen tarkastaja lopulta uskoi, että Melissa on tyttö.

Huttu ei keksi muuta selitystä tarkastajan tulkinnalle kuin lapsen tumman vaatetuksen. Melissan pitkät hiukset olivat poninhännällä mustan pipon alla.

HSL:n tarkastuspäällikkö Sanna Hirvi ei kommentoi yksittäistapauksia, mutta myöntää yleisellä tasolla tällaista silloin tällöin tapahtuvan.

”Saamme aika ajoin yhteydenottoja, joissa tarkastaja on tulkinnut väärin henkilön sukupuolen tai iän”, Hirvi kertoo.

Henkilöllisyys saatetaan tarkastaa fyysisen matkakortin tarkastuksen yhteydessä. Lipuntarkastuksissa paljastuu viikoittain useita tapauksia, joissa henkilö matkustaa toisen ihmisen henkilökohtaisella matkakortilla.

Henkilöllisyys voidaan tarkastaa, jos matkakortin omistajan ikä ja sukupuoli eivät tarkastajan arvion mukaan vastaa matkustajan olemusta. Sen lisäksi matkakortin käyttäjän henkilöllisyys saatetaan tarkastaa pistokoeluontoisesti.

Ohjeiden mukaan lipuntarkastajien ei pitäisi suullisesti kyseenalaistaa ikää tai sukupuolta, Hirvi kertoo.

Mitä tapahtuu, jos tarkastaja arvioi, että matkustajan ulkonäkö ei vastaa lipun tietoja?

”Kyllä meidän tarkastajamme ovat sen verran tietoisia näistä asioista, että he ymmärtävät tämän asian. Yksikössä tiedostetaan, että naiselta näyttävällä henkilöllä voi olla miehen henkilötiedot.”

On kuitenkin tiedossa tapauksia, joissa aiheesta on tullut väittely?

”Nopeassa tilanteessa tarkastajalle voi tämä tulla yllätyksenä ja hän voi epäonnistua siinä, miten sanoittaa asian. Yleisellä tasolla kelle tahansa voi käydä virheitä. Se on todella kurjaa tällaisessa asiakaspalvelutilanteessa, mutta inhimillistä”, Hirvi sanoo.

Tarkastaja saa tiedon sukupuolesta ja iästä henkilötunnuksen kautta. Sitä ei merkitä erikseen HSL:n rekisteriin.

Hirvi ei osaa ottaa kantaa siihen, voisiko järjestelmää uudistaa niin, ettei sukupuolitietoa haettaisi lainkaan.

Viime viikolla yhdeksäsluokkainen transnuori joutui bussissa todistelemaan koko bussin kuullen sukupuoltaan ja sitä, ettei hän käytä jonkun muun matkakorttia.

Asiasta kertoo hänen äitinsä. Nuoren yksityisyyden suojelemiseksi HS ei julkaise kummankaan nimeä.

Nuorelle itselleen on selvää, mikä on hänen oikea sukupuolensa. Koska hän on alaikäinen, hänen henkilötunnuksensa viittaa edelleen väärään, vastasyntyneenä määriteltyyn sukupuoleen.

Ikävä kokemus ei ole ensimmäinen. Nuori joutui keväällä vastaavaan tilanteeseen, kun tarkastaja väitti alkuun hänen valehtelevan.

Tilanteesta selvittiin puhumalla, mutta nuori ahdistui tapahtumista niin paljon, että koulussa kysyttiin, mikä on hätänä.

Yksittäisen tarkastajan virheen sijaan nuori näkee, että ongelma on järjestelmässä.

”Nuori sanoi, että tarkastajahan teki vain työtään hänelle annettujen ohjeiden mukaan”, äiti kertoo.

Äidistä tilanne on nuorelle kohtuuton. Merkintä väärästä sukupuolesta näkyy tarkastajille niin kauan kuin sen on väestörekisterissä. Pitää siis odottaa, kunnes nuori on täysi-ikäinen ja on sen jälkeen käynyt läpi pitkän prosessin juridisen sukupuolensa korjaamiseksi.

”Hän joutuu odottamaan vuosia ja jännittämään, joutuuko hän taas uudelleen samanlaiseen tilanteeseen.”

Transihmisten järjestön Trasek ry:n puheenjohtaja Kasper Kivistö huokaa. Hänen mukaansa aiheesta on puhuttu jo vuosia, sillä tapauksia on tullut julkisuuteen aiemminkin.

”Mielestäni on todella huolestuttavaa, että näin monta vuotta myöhemmin olemme yhä samassa tilanteessa. Kun se kohdistuu lapsiin, se on vielä paljon huolestuttavampaa”, Kivistö sanoo.

Kivistö on joutunut myös itse väärinsukupuolitetuksi. Ironista kyllä, Kivistölle tämä tapahtui vaan muutama kuukausi sen jälkeen, kun Seta ja Trasek olivat kouluttaneet HSL:n matkalipun tarkastajia aiheen tiimoilta.

”Vaikka HSL:n johto otti silloin tilanteen vakavasti, tämä osoittaa, että toimenpiteet eivät olleet riittäviä.”

Kivistö kyseenalaistaa järjestelmän toimivuuden. Ikä- ja sukupuolimerkinnät estävät vain osan väärinkäytöksistä.

Sen sijaan pelko julkisesta nöyryyttämisestä ja sukupuolen kyseenalaistamisesta voi rajoittaa vähemmistöjen liikkumista. Tarkastajat voivat aiheuttaa tilanteen, että yksityisasiat tulevat muiden tietoon, Kivistö sanoo.

”Uusi translaki ei muuta tilannetta alaikäisten osalta. HSL:n täytyy ottaa itseään niskasta kiinni ja ratkaista tilanne”, Kivistö sanoo.