Varian Myyrmäen toimipisteen keskuskeittiössä paloi torstaina.

Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipisteessä sattui torstaina pieni tulipalo.

Ammattioppilaitoksen keskuskeittiössä syttyi aamupäivällä yhdentoista aikaan astianpesukone tuleen.

Henkilökunta ohjasi opiskelijat ulos. Kukaan ei varsinaisesti loukkaantunut, mutta kuusi ihmistä altistui savulle. Ensihoito tarkasti heidän vointinsa.

Henkilökunta alkoi sammuttaa paloa jo ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle. Palo saatiin rajattua niin, että vain astianpesukone kärventyi.

Variassa on noin 6 000 opiskelijaa. Toimipisteitä on nykyisin neljä, ja Myyrmäki on yksi suurimmista.

Myyrmäessä voi opiskella elintarvikealaa, matkailualaa, sosiaali- ja terveysalaa, sähkö- ja automaatioalaa, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä turvallisuusalaa.