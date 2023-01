Helsingin kaupunki on hakenut ympäristölupaa lumenkaadolle mereen Hernesaaressa. Valvoja ei ole kieltänyt toimintaa, vaikka lupa on vasta haussa.

Helsingin lumia ajetaan tuhansin kuormin mereen Hernesaaressa Länsisatamassa. Kaupungilla ei kuitenkaan ole ympäristölupaa tähän lumenkaatoon.

Ympäristölupaa on syksyllä haettu Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (avi). Kaupungin lupahakemus on juuttunut byrokratiaan. Lupaa varten on pyydetty lausunnot useilta viranomaisilta ja niiden saaminen vie aikaa.

Yksi lupaan kantaa ottavista viranomaisista on Uudenmaan ely-keskus, joka myös valvoo ympäristölupien noudattamista.

Lue lisää: Helsinki aikoo jatkaa lumen kaatamista mereen Hernesaaressa

Voiko Helsingin kaupunki kaataa lunta mereen Hernesaaressa, vaikka ympäristölupa on vasta vireillä?

”Toistaiseksi ei ole nähty tarpeelliseksi, että lumen kaataminen pitäisi kieltää”, vastaa ylitarkastaja Vesa Suominen ely-keskuksesta.

Se onkin kaupungin katukunnossapidon tiimipäällikön Tarja Myllerin mukaan ehdottoman tärkeää. Hernesaarta on hänen mukaansa pakko käyttää erityisesti keskustan lumien hävittämiseen.

”Olemme pakon edessä ennen kuin saadaan korvaava paikka”, Myller sanoo.

Hernesaareen vietiin viime talvena noin 26 000 lumikuormaa. Määrä vastaa noin viidennestä kaikista Helsingissä lumen vastaanottopaikoille viedyistä kuormista.

Edellisenä talvena lumikuormia oli noin 21 000 lumikuormaa.

Lunta on kuluvanakin talvena ajettu mereen Helsingin Hernesaaressa. Kuva otettu 11. tammikuuta.

Ympäristöviranomaiset eivät määränneet kaupunkia hakemaan ympäristölupaa. Siihen päädyttiin sen jälkeen, kun lumenkaadosta oli vuonna 2019 käyty myös valtuustossa värikäs keskustelu.

”Toivottavasti saamme ympäristöluvan lumenkaadolle”, Myller sanoo.

Kaupunki poistaa Hernesaaressa lumenkaadon mukana mereen päätyviä roskia verkkopuomin avulla. Merenpohja myös ruopataan talvikauden jälkeen.

Lue lisää: Helsinki aikoo jatkaa roskan, nastojen ja muovin kaatamista suoraan mereen Hernesaaressa, kaupunkilaisten raivo ei auttanut.

Lue lisää: Valtava haavi kauhoo roskaa merestä Hernesaaressa – Näin Helsinki yrittää ratkoa saastuttavan lumen ongelmaa.

Kaupungin oma ympäristönsuojeluviranomainen on kuitenkin määrännyt, että Hernesaaren lumenkaatoa yöaikaan on rajoitettava. Määräys on voimassa, kunnes ympäristöluvan kohtalo on ratkennut.

Joulukuun alusta 2021 huhtikuun loppuun 2022 Hernesaareen vietiin keskimäärin noin 172 kuormaa vuorokaudessa. Niistä yöaikaan noin 75 kuormaa vuorokaudessa. Yöaika on kello 22–7.