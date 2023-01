Espoo suojelee Perusmäessä metsää ja lehtoa sekä Siikajärvellä suota.

Espoon kaupunki perustaa kolme uutta luonnonsuojelualuetta.

Kaupunginhallitus päätti aiemmin tammikuussa, että suojelualueiden perustamista edistetään Liselottiin ja Niipperinpeltoon Perusmäkeen ja Soidensuolle lähelle Siikajärveä.

Uusilla luonnonsuojelualueilla kulkee polkuja, mutta niillä ei ole opasteita tai muitakaan palveluita retkeilijöille. Alueilla saa liikkua, kunhan noudattaa jokamiehenoikeuksia. Sieneen tai marjaan saa siis näille paikoille vastakin suunnata.

Liselottin metsää.

Liselott on 2,4 hehtaarin kokoinen arvokas metsäalue, jossa kasvaa haapoja ja kuusia. Alueella viihtyy esimerkiksi liito-orava.

Liselott on ollut aiemmin yksityisen määräajaksi suojelema alue, mutta nykyisin alue kuuluu kaupungille ja vanha suojelupäätös on purkautunut. Nyt perustettu suojelualue on vanhaa laajempi.

Niipperinpellon rinnelehtoa.

Niipperinpellon rinnelehto on laajuudeltaan 1,4 hehtaaria. Alueella kasvaa monenlaisia lehtipuita kuten tuomia, tammia ja metsälehmuksia. Tämäkin on liito-oravan asuinpaikka.

Soidensuota.

Soidensuon suojelualue on 5,9 hehtaaria laaja keidassuo lähellä Espoon ja Kirkkonummen rajaa. Suon keskellä virtaa puro ja suolla kasvaa esimerkiksi suomuurainta ja suopursua.

Suo ulottuu myös Kirkkonummen puolelle, mutta suojelupäätös koskee vain Espoon puolta.

Espoossa on nyt yli sata luonnonsuojelualuetta, mutta lähivuosina niitä on tarkoitus perustaa lisää.

Espoon tekemässä selvityksessä on löydetty yhteensä 23 muuta arvokasta luontoaluetta, joista on tarkoitus muutama kerrallaan tehdä suojelualueita vuoteen 2030 mennessä.