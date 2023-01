Sanoma Media Finland on tehnyt rikos­ilmoituksen epäillystä sala­katselusta toimisto­tiloissaan Ruoho­lahdessa.

Helsingissä sijaitsevan toimiston tiloissa epäillään tapahtuneen salakatselua. Toimiston unisex-vessasta Porkkalankadulla löydettiin piilotettu puhelin 14. marraskuuta.

Sanoma Media Finlandin viestinnästä kerrotaan, että asiasta viestittiin henkilöstölle ja tehtiin rikosilmoitus marraskuussa.

Helsingin poliisi vahvistaa vastaanottaneensa loppuvuodesta salakatselua koskevan rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja ei ota tarkemmin kantaa tapahtumapaikkaan tai siihen, minkä yrityksen tiloissa epäilty rikos on tapahtunut.

”Yrityksen toimitiloihin on asennettu oikeudettomasti tekninen laite, joka mahdollistaa salakatselun. Poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, kuka sen on asentanut, miten se on asennettu tai mihin se on asennettu. Joka tapauksessa se on asennettu paikkaan, johon sellaista ei saa laittaa ja ilman yrityksen lupaa”, sanoo tutkinnanjohtaja Pekka Seppälä STT:lle.

Rangaistus salakatselusta on sakosta vuoteen vankeutta.

Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. STT:n toimitus sijaitsee Porkkalankadulla, mutta epäilty salakatselu ei ole tapahtunut siellä.

Helsingin Sanomat ja STT kuuluvat Sanoma Media Finlandiin.