Helsingin pormestari Juhana Vartiainen oli menossa Valkoiseen taloon tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä. Viime hetkellä vierailu peruuntui.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) ei pääse Valkoiseen taloon tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bideniä. Pääsy Valkoiseen taloon peruuntui kaikilta konferenssimatkalla olevilta eurooppalaisilta pormestareilta.

Vartiainen on ollut matkalla Yhdysvalloissa tiistaista asti. Hän on osallistunut yhdysvaltalaisten pormestarien konferenssiin ja tavannut esimerkiksi New Yorkin pormestarin Eric Adamsin.

Valkoisen talon vierailun peruuntuminen näyttää johtuvan sekaannuksesta pormestareiden konferenssin, Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja Valkoisen talon tiedonkulussa.

Vasta torstaina Vartiaisen seurueelle tuli tieto, että vain yhdysvaltalaiset pormestarit ovat kutsuttujen listalla. Vartiaisen seurue on vierailulla Yhdysvaltain ulkoministeriön kutsusta.

”Tämä oli konferenssin järjestäjien moka tiedonkulussa”, sanoo Vartiaisen erityisavustaja Antti Leino.

Tilannetta koetettiin vielä selvitellä eri viranomaisten ja pormestarikonferenssin kesken – tuloksetta.

Sillä aikaa, kun yhdysvaltalaiset pormestarit ovat tapaamassa Bideniä, Vartiainen mahdollisesti tekee töitä ja vierailee sovituissa kohteissa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.