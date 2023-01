Myyntiin tuleva Gustav Nyströmin suunnittelema vuonna 1901 valmistunut Katajanokan tulli- ja pakkahuone on tällä hetkellä vähällä käytöllä. Helsinki haluaa löytää ostajan, joka kehittäisi rakennuksen toimintaa.

Katajanokan tulli- ja pakkahuone on valmistunut vuonna 1901.

Helsinki aikoo myydä Katajanokalla sijaitsevan historiallisen arvorakennuksen, yli 120-vuotta vanhan tulli- ja pakkahuoneen.

Myyntiin tuleva arkkitehtiprofessori Gustav Nyströmin (1856–1917) suunnittelema tulli- ja pakkahuone valmistui vuonna 1901. Rakennuksessa oli valmistuttuaan tullikamarin ja liikennekonttorin työ- ja asiakastiloja sekä kylmiä ja lämmitettyjä varastotiloja.

Tyylillisesti tulli- ja pakkahuone on yhdistelmä 1800-luvun kertaustyylejä ja jugendia.

Tulli- ja pakkahuone oli tullin käytössä valmistumisestaan vuoteen 1993 saakka. Rakennus kävi tuolloin tarpeettomaksi tullin muutettua Sörnäisiin.

Sen jälkeen osa tiloista kunnostettiin toimistokäyttöön.

Tulli- ja pakkahuoneessa toimi tämän jälkeen niin sanottu Moskovan talo vuosina 1994-2019. Helsingin kaupunki vuokrasi Moskovan kaupungille tulli- ja pakkahuoneesta tiloja, jotka toimivat tukikohtana Suomessa toimiville moskovalaisyrityksille. Moskovan talon toiminta loppui vuonna 2019 vuokrasopimuksen päätyttyä.

Tällä hetkellä tulli- ja pakkahuone on vähällä käytöllä. Rakennuksessa on vuokralaisena pienyrityksiä. Tiloja on myös vuokrattu väliaikaisesti rakennusyhtiöille työmaatoimistoiksi ja sosiaalitiloiksi.

Tulli- ja pakkahuoneen toisen kerroksen aula vuonna 2022.

Helsingin kaupungin on nyt tarkoitus etsiä kilpailumenettelyllä tulli- ja pakkahuoneelle ostaja, jolla on osaamista sekä taloudelliset edellytykset kehittää rakennusta suojeluarvojen lähtökohdista käsin.

Kilpailun tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu, jossa rakennus kehitetään uuteen käyttöön. Kilpailu ratkaistaan tarjotun hinnan perusteella. Rakennukseen haetaan siihen soveltuvia toimintoja, jotka voivat olla esimerkiksi toimisto- ja työskentelytiloja, ravintoloita, liiketiloja, kokoontumistiloja tai taiteen ja kulttuurin tiloja.

Tulli- ja pakkahuoneen talon sisäänkäynti vuonna 2022.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina 24. tammikuuta.

Tulli- ja pakkahuoneen suunnittelija Gustav Nyström on suunnitellut useita arvorakennuksia Helsingin keskustaan, muun muassa Etelärannan Kauppahallin (1888), Valtionarkiston (1890), Säätytalon (1891) sekä Aleksanterinkadun Yhdyspankin talon (1898).

