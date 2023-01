Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää sanoo, ettei Uudenmaan maakuntaliiton johtaja Ossi Savolainen ollut esteellinen ostaessaan vip-palveluita Hyvinkään Tahkon edustusjoukkueilta. Savolaisen puolueettomuus saattoi sen sijaan Mäenpään mielestä vaarantua.

HS uutisoi perjantaina, että Uudenmaan liitossa on ryhdytty selvittämään liiton rahankäyttöä.

HS uutisoi perjantaina, että Uudenmaan liitossa on ryhdytty selvittämään liiton rahankäyttöä.

Rahankäyttöä on alettu selvittää, kun ilmeni, että Uudenmaan liitto on vuodesta 2014 alkaen hankkinut joka kesä vip-palveluita Tahkon joukkueiden peleistä. Muiden urheilujoukkueiden tai seurojen kanssa vastaavaa yhteistyötä ei enää ole tehty.

Liitto on ostanut ottelulippuja, joilla kutsuvieraat pääsevät yleiselle vip-alueelle muiden vip-vieraiden joukkoon. Lippuja on ostettu vuosien aikana vähintään 930. Lisäksi on hankittu yli 1 600 annosta juomia, etupäässä alkoholia.

Valtaosa Tahkoon liittyvistä noin 90 000 euron ostoista on tehty sen edustusjoukkueen taustayhtiöltä, Tahko Pesis oy:ltä.

Uudenmaan maakuntaliittoa johtava hyvinkääläinen Ossi Savolainen on Hyvinkään Tahko ry:n puheenjohtaja. Rahan toistuva ohjautuminen yhden seuran edustusjoukkueelle on herättänyt närää liiton henkilöstön keskuudessa.

Savolainen katsoi HS:n haastattelussa, ettei hän ole jäävi ostoja tehdessään. Savolainen korosti, että ostoja on tehty edustusjoukkueen taustayhtiöltä, joka on yksityisessä omistuksessa.

”Olen Tahko ry:n puheenjohtaja, eikä ry:llä ole mitään tekemistä Superpesis-osakeyhtiön (Tahko Pesis oy) kanssa. Jos olisin oy:n hallituksessa, olisin ilman muuta jäävi”, Savolainen rajasi.

Olli Mäenpää sanoo HS:lle, ettei Savolainen ole ollut esteellinen ostaessaan vip-palveluita Hyvinkään Tahkon edustusjoukkueelta.

”Savolainen ei ole ollut yhtiön toimielimissä, eikä ole ollut esteellinen. Kokonaisuudessaan Savolaisella on kiinteät yhteydet Tahkon toimintaan. Puolueettomuus voi vaarantua”, Mäenpää katsoo.

Mäenpä sanoo, ettei sidosryhmätilaisuuden järjestämisessä sinällään ole moitittavaa. Pesäpallo-ottelu ei hänen mielestään kuitenkaan välttämättä sovellu sidosryhmätilaisuudeksi.

”Maakuntaliiton tehtäviin kuuluu olla yhteydessä alueen kuntiin ja toimijoihin, sidosryhmätilaisuuden järjestäminen on ok. Pesäpallo-ottelu ei ole optimaalinen tilaisuus. Paljonko pesäpallopelissä voi saada tietoa ja vaihtaa mielipiteitä?”, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mielestä ongelmallista on myös ollut se, että vip-palveluja on ostettu ainoastaan pesäpallo-otteluihin.

”Toiminta on ollut aika lailla yksipuolista ja epätasa-arvoista muita toimijoita kohtaan.”