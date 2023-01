”Kyse on vakavasta syrjinnästä” – Ulkonäkönsä vuoksi maalitauluksi joutuvat kertovat ahdistavista kokemuksista

Ihmisten arvottaminen ulkonäön ja sukupuolen takia on monille arkipäivää.

Homottelua, tuijottelua ja käännyttämistä vessajonosta. Ihmisten sukupuolittaminen aiheuttaa HS:n kyselyn mukaan usein kiusallisia tilanteita arjessa.

HS kertoi viime viikolla tapauksesta, jossa joukkoliikenteen lipuntarkastaja kyseenalaisti julkisesti alaikäisen lapsen sukupuolen eikä uskonut lapsen tai tämän huoltajan kertomaa.

Tarkastajan mukaan lipussa oli ongelma, koska lippuun oli merkitty haltijan sukupuoleksi nainen, jolta lipunhaltija ei tarkastajan mielestä näyttänyt. Lopulta sukupuoliväittelyn keskiöön joutunut lapsi murtui itkuun ja tarkastaja luovutti.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan se aikoo jatkaa sukupuolen tarkastamista vastakin. HSL perustelee käytäntöä lippujen väärinkäytöksillä. Joukkoliikenteen lippu on henkilökohtainen.

Lue lisää: Lipuntarkastaja ryhtyi äidin kanssa väittelyyn lapsen suku­puolesta – HSL ei aio muuttaa tarkastus­käytäntöään

Vastaavat tilanteet ovat arkipäivää monille muillekin.

34-vuotias muotisuunnittelija Justus Kantakoski kuvailee lipuntarkastuskokemuksestaan junassa matkalla lentoasemalle. Kantakosken mukaan tarkastaja halusi nähdä hänen henkilöllisyystodistuksen sukupuolen takia, ainoana junavaunussa.

”Jos minulla ei olisi ollut henkilöllisyystodistusta mukana, olisinko saanut sakot siitä, että kuljen omalla kuukausilipullani”, hän kysyy.

”Henkilöllisyystodistusta pitäisi kysyä kaikilta. Kyse on vakavasta syrjinnästä, joka perustuu ulkonäköön.”

Kantakoski kertoo, että lentokentällä ketään ei kiinnostanut edes hänen passinsa. Hän oli matkalla Schengen-alueen sisällä.

”Menin matkalipulla suoraan lentokoneeseen Amsterdamiin, jossa tervetuloa toivotettiin sateenkaarilipuin.”

Kantakoski korostaa, että ongelma koskee kaikkia, ei vain sukupuolivähemmistöä. Häntä säälittää erityisesti lapset ja nuoret, joita aikuiset arvottavat ulkonäön perusteella.

”Jos tarkastajalla menee pasmat sekaisin lapsen kasvonpiirteistä ja vaatteiden väristä, se ei ole inhimillistä. Jokainen lapsi saa pukeutua niin kuin haluaa. Ovatko kaikki, jotka eivät istu tiettyyn ulkonäkömuottiin, tarkastajien mielestä potentiaalisia huijareita?”

30-vuotiaan Jamie Vesterisen sukupuolta on tulkittu väärin lukuisia kertoja. Hankalimmat tilanteet ovat tapahtuneet julkisissa vessoissa. Hän kertoo käyttäneensä usein naisten vessoja, ennen kuin aloitti korjaushoidot naisesta mieheksi.

”Vessoissa olen useammin törmännyt siihen, että toinen vessassa kävijä kysyy, onko hän väärässä vessassa, mutta miesten vessassa minulle on muutaman kerran töksäytetty, että oletko sinä väärässä vessassa. Tämä on onneksi aika harvinaista. Tuijottaminen on paljon yleisempää.”

Invavessoissa välttyy sukupuolen ihmettelyltä, mutta niitä käyttäessä Vesteriselle on kommentoitu, että ne on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja lastenhoitoon.

Pelottavin tilanne oli baarissa, jossa kaksi humalaista alkoi tapellen väitellä, onko Vesterinen mies vai nainen.

”Nuorena koin aika voimakasta häpeää, mutta siinä tilanteessa pelko oli päällimmäisenä tunteena”, hän sanoo.

”Ja osaavat homotkin. Ensimmäisessä pridessani joku jakoi innostuneesti kutsuja miesten bileisiin. Hän oli ojentamassa kutsun minullekin, mutta ilmeisesti teki uudelleentulkinnan sukupuolestani ja veti kätensä pois. Jäi hieman ikävä fiilis muuten mukavaan pride-tapahtumaan.”

Vesterinen toivoo, että ihmiset kunnioittaisivat toisten yksityisyyttä. Hänestä osalta unohtuu, että oikeus yksityisyyteen on myös heillä, joita sukupuoli ei määrittele.

”Jos toinen ihminen käyttäytyy asiallisesti, myös häntä kohtaan pitäisi käyttäytyä asiallisesti riippumatta siitä, miltä hän näyttää.”

46-vuotias nainen kertoo HS:n kyselyssä, että häntä on homoteltu Helsingin Alppipuistossa suudellessaan miesystävänsä kanssa. Naisten vessassa häntä on aggressiiviseen sävyyn käsketty poistumaan.

”Molemmissa tilanteissa syy lienee ollut siiliksi ajellut hiukset.”