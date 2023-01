Helsingin kaupunki virittää oman ruoantuotannonsa korvaamista ostoaterioin. Ensimmäinen yhdentoista ruokalajin kokeilu tosin palautettiin valmisteluun.

Helsingin kaupunki on päättänyt kokeilla valmisaterioiden ostoa kouluihin, päiväkoteihin ja muihin kaupungin valmistamia ruokia tarjoaviin palveluihin.

Ensimmäinen yritys ei tosin käynnistynyt lupaavasti. Ruoantuotannosta vastaava Palvelukeskusliikelaitos (Palke) on palauttanut valmisteluun yhdentoista ruokalajin kilpailutuksen.

Yhdentoista ruokalajin kilpailutus on kokeilu, jossa nähdään, miten aterioiden kilpailuttaminen toimii. Kokeilu on määrä toteuttaa kuluvana vuonna.

Kaupungin palvelukeskus tuottaa päivittäin noin satatuhatta ateriaa kouluihin, päiväkoteihin, senioreille ja muihin palveluihinsa.

Ensimmäinen kilpailutusyritys palautettiin johtokunnan kokouksessa 12. tammikuuta valmisteluun. Syynä on HS:n tietojen mukaan esimerkiksi ostoaterioiden kotimaisuusaste sekä alihankkijoiden käyttäminen.

Kilpailutuksessa ei HS:n tietojen mukaan pystytty varmistumaan, etteikö joitakin aterioita esimerkiksi valmistettaisi Virossa.

Feelia-niminen yritys voitti kilpailutuksessa ruokalajeista yhdeksän: kalakeiton, hernekeiton, liha-makaronilaatikon, broileri-perunalaatikon, broilerijauheliha-perunalaatikon, lahnapuikot, härkäpapupihvit, hernerouhebolognesen ja perunasoseen.

Compass Group Finland voitti kaksi ruokalajia: broilericurryn ja mangorahkan.

Feelia on Pyhännältä toimivan Fodelian tytäryhtiö. Feelian liikevaihto on viime vuosina ollut nousujohteisesti 9,4–18,1 miljoonaa euroa. Compass Group Finlandin liikevaihto on viime vuosina ollut 100–282 miljoonaa euroa.

Ongelmalliseksi voi HS:n tietojen mukaan nousta sekin, että kilpailutuksessa voidaan saada tarjous vain yhdeltä yritykseltä ja jäädä siten yhden toimittajan varaan.

Ensimmäisellä kierroksella Feelian tarjous liha-makaronilaatikosta oli ainoa tarjouspyynnön ehdot täyttävä. Lahnapuikoista Feelia jätti ainoana tarjouksen. Mangorahkasta taas Compass Group Finlandin tarjous oli ainoa.

Palvelukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja, kaupungin strategiajohtaja Markus Kühn ei halua tarkentaa syitä, miksi kilpailutus valmistellaan uudestaan.

Kühn sanoo, että johtokunta pyysi tarkentamaan esitystä.

”Esitys ei ollut riittävän hyvin valmisteltu, ei ollut selvää, mitä varten kokeilua tehdään. Selvästi valmistelussa on vielä parannettavaa”, Kühn sanoo.

Nykyisen ruoantuotannon korvaavia vaihtoehtoja on Kühnin mukaan tavoitteena esitellä johtokunnassa keväällä kahdesta kolmeen.

HS:n tietojen mukaan ruoantuotannon tulevaisuutta puidaan helmikuun alussa valtuuston poliittisten ryhmien ja pormestariston epävirallisessa keskustelussa.

Erityisesti pormestari Juhana Vartiainen ja hänen puolueensa kokoomus ovat edellyttäneet liikelaitoksilta, myös Palkelta, tehostamista.

Muutokseen työntää tilanne keskuskeittiössä Vantaan Pakkalassa. Siellä tuotetaan nyt noin puolet päivittäisistä aterioista. 1970-luvulla valmistunut laitos on kuitenkin käyttöikänsä päässä.

Siksi oman ruoantuotannon järjestämisestä on päätettävä piakkoin. Vastedes aterioita ostettaisiin siis mahdollisesti yhä enemmän valmisruokina.

Mahdollinen muutos ruoantuotannossa on niin merkittävä, että asia on Palken johtokunnan jäsen Niilo Toivosen (sd) mielestä ratkaistava valtuustossa, ei pelkästään Palken omana päätöksenä.

”Olen huolestuneena seurannut asian valmistelua. Nyt on kuukausi aikaa tehdä päätökset kaupungin ruokatuotannon tulevaisuudesta, eikä vaihtoehtoista faktoineen edes ole vielä selvyyttä”, Toivonen sanoo.

Tarjouspyynnön kriteereistä, tarjousten vastauksista, alihankkijoiden käytöstä, vastuullisuudesta ja tuoteturvallisuudesta on Palken johtokunnan kokouspöytäkirjan mukaan saatava lisää tietoa. Asiaan on määrä palata johtokunnassa 6. helmikuuta.