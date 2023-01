Aiemmin taiteilijataloja on valmistunut Helsingin Jätkäsaareen ja Tampereen Kalevaan.

Taiteilijat saavat uusia vuokra-asuntoja Järvenpäähän syksyllä 2023. Y-säätiön omistama M2-kodit rakennuttaa Ainolaan 50 erikokoista vuokra-asuntoa.

Taiteilijatalon asunnoista 20 on tarkoitettu esiintyvän taiteen ammattilaisille. Loput talon asunnoista on varattu M2-kotien asukkaille.

M2-kotien vuokra-asunnot ovat Ara-rahoitteisia asuntoja, joiden vuokrauksessa on käytössä tulorajat. Asunnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on suurin tarve kodin saamiseksi.

Säätiön tiedotteen mukaan taiteilijatalon ylimpään kerrokseen tulee neljä ateljeeasuntoa, joissa huonekorkeus on jopa viisi metriä. Talossa on myös kerhohuone, jota asukkaat voivat varata työtilaksi taiteen tekemiseen.

