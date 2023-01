Työntekijän työsuhde on tunnustamisen jälkeen päätetty.

Poliisi on edistynyt epäillyn salakatselurikoksen tutkinnassa. Henkilön epäillään kuvanneen wc-tiloja piilotetulla puhelimella Sanoma Media Finlandin tiloissa Porkkalankadulla Ruoholahdessa. Puhelin löydettiin 14. marraskuuta.

Sanoma Media Finland teki asiasta rikosilmoituksen marraskuussa.

Epäilty tekijä on nyt löydetty ja hän on tunnustanut teon. Kyseessä on Sanoman työntekijä, jonka työsuhde on päätetty. Asiasta kerrotaan Sanoman intranetissä.

Piilotettu puhelin on tiedotteen mukaan löydetty toimistorakennuksen neljännestä kerroksesta. Tutkinnassa on selvinnyt, että myös toimistorakennuksen viidennen kerroksen wc-tiloissa on tapahtunut kuvaamista. Kyseessä on ollut Sanoma Pro:n tilojen wc.

Salakatselu on todennäköisesti tapahtunut aamupäivällä 14. marraskuuta. Tiedotteen mukaan asianomistajat on rajattu kahteen henkilöön, jotka on kontaktoitu.

