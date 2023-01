Vantaan kaupungin saaman 800 000 euron uhkasakon takaraja tuli vastaan juuri ennen sote-uudistusta, mutta tilanne ei HS:n haastatteleman työntekijän mukaan ole kohentunut.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on ainakin sata lasta jonottamassa lastensuojeluun ilman, että he ovat kenenkään nimetyn sosiaalityöntekijän vastuulla.

Asiasta kertoo hyvinvointialueen työntekijä. HS ei julkaise hänen nimeään, koska hän pelkää haastattelun antamisen johtavan hankaluuksiin työpaikalla.

Kyseessä ovat työntekijän mukaan lapset, joiden kohdalla on jo selvitetty, että he todella tarvitsevat lastensuojelua.

Työntekijän mukaan akuutit hätätilanteet hoidetaan ja jonottajista osa saa muita perheille tarkoitettuja palveluita.

Osa perheistä kuitenkin roikkuu jonossa pitkiä aikoja ilman, että kukaan ehtii kunnolla perehtyä heidän asioihinsa. Perheet eivät itse välttämättä tiedä, keneen heidän pitäisi olla yhteydessä. Epämääräinen jono on ollut Itä-Vantaalla olemassa vähintään vuoden ja sitä on pystytty purkamaan todella heikosti.

”Minusta tämä on muhiva aikapommi. Lastensuojelussa pyritään siihen, että asiakkailla on työntekijäänsä hyvä ja luottamuksellinen suhde ja työntekijä on hyvin perillä perheen asioista. Sellainen ei tässä toteudu lainkaan”, hän sanoo.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloitti toimintansa vuodenvaihteessa. Sitä ennen Vantaan kaupungin lastensuojelu ehti saada useammat moitteet ja lopulta uhkasakon valvontaviranomaisilta.

Osittain tilanteeseen vaikuttaa myös lastensuojelun henkilöstömitoitus. Se astui voimaan vuosi sitten tammikuussa. Tuosta lähtien lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on saanut olla vastuullaan enintään 35 lasta.

Viimeisin vakava huomautus aluehallintovirastolta oli poliitikkojen käsittelyssä joulukuussa. Siinä kyse on määräajoista, joissa arvioitiin tarvitseeko lapsi palveluja. Aikoja tutkittiin vuoden 2021 lokakuusta viime vuoden maaliskuuhun ja ne ylittivät lain määräämät rajat sadoilla lapsilla.

Huomautus oli vakava siksi, että Vantaa on aiemmin useita kertoja saanut huomautuksen samasta asiasta. Avi toteaa perusteluissaan, että muutoksia on kyllä tehty, muttei tarpeeksi.

Syyskuun lopussa aluehallintovirasto määräsi myös Vantaalle uhkasakon liittyen lastensuojelussa jo oleviin lapsiin. Kaupungin tuli jouluun mennessä saada mitoitus kuntoon, jonot pois ja jokaiselle lapselle lastensuojelussa oma nimetty työntekijä.

Nyt asia on siis uuden hyvinvointialueen vastuulla.

Hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö kertoo, että aluehallintovirastolle on nyt alkuvuodesta lähetetty vastine, jossa luetellaan millä keinoin tilannetta on pyritty korjaamaan.

Vantaalla on esimerkiksi käytössä sitoutumispalkkio, jossa kolmen kuukauden työssäolon jälkeen saa tuhat euroa. Vastineessa luetellaan myös, että Vantaalla on pyritty parantamaan sosiaalityöntekijöiden rekrytointeja sekä lisätty työhyvinvointia ja tunnetta oman työn hallinnasta.

Aronkytö sanoo, pula sosiaalialan ammattilaisista on valtakunnallinen. Jonossa olevien lasten määrää hän ei pysty nopeasti sanomaan aivan tarkasti, mutta arvelee, että sata on lähellä nykyistä tilannetta.

Hän korostaa, että kaikki ovat jonkin palvelun piirissä, vaikka nimettyä sosiaalityöntekijää ei olekaan.

”Siellä on erilaisia ennaltaehkäiseviä palveluja, perheille kotiin vietäviä palveluita ja sitten erityissosiaaliohjaajia. Se ei tietenkään muuta sitä, että lapsella on oikeus saada lastensuojelun palveluja ja nimetty sosiaalityöntekijä, jos hän niitä tarvitsee.”

Avi ottaa asiaan myöhemmin kantaa. Aronkytö sanoo, että asiaan on joka tapauksessa tultava muutos. Uusi alue ei halua kävellä lasten oikeuksien yli.

”Meidän kannaltamme tämä on joka tapauksessa asia, joka pitää järjestää paremmin. Mehän haluamme auttaa perheitä paremmin kuin laki vaatii.”

Sosiaalialan ammattijärjestö Talentiasta kerrotaan, että viime vuoden alussa voimaan tulleella mitoituksella on ollut hyvä vaikutus monien työntekijöiden jaksamiseen – ja sitä kautta lasten hyvinvointiin.

”Sillä on ollut heti siinä mielessä positiivisia vaikutuksia, että jos se on toteutunut, se on vähentänyt kuormitusta ja työntekijöiden vaihtuvuutta”, kertoo erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Mitoitusta ei kuitenkaan läheskään kaikkialla Suomessa oikeasti noudateta. Ammattijärjestön ja Lastensuojelu keskusliiton tuoreessa selvityksessä yli kolmannes vastanneista työntekijöistä esimerkiksi sanoi, ettei mitoitus toteudu.

Toinen variaatio on, että mitoitusta pyritään noudattamaan, mutta ongelmia enemmänkin siirretään kuin ratkaistaan.

Toisissa kunnissa lastensuojelun kuormitusta on vähennetty tiukentamalla pääsyä lastensuojeluun. Sitten esimerkiksi perheille vapaaehtoisesti tarjottava perhesosiaalityö on kuormittunut.

THL:n keskiviikkona julkaisemissa marraskuun luvuissa valtakunnallisesti 14 prosentilla lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä mitoitus ylittyi.

Vuoden 2024 alussa yhden työntekijän vastuulla saa olla 30 lasta.

