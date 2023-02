Tulevaisuudessa Helsingin talvet saattavat muistuttaa ”ikuista marraskuuta” – pimeää, kosteaa ja suhteellisen lämmintä ajanjaksoa. Ilmastonmuutoksen myötä Suomessa joudutaan kuitenkin varautumaan myös sään ääri-ilmiöihin.

Talven sateet tulevat silloin useammin vetenä. Mutta kun sataa lunta, sitä ryöppyää niin, että kaupungin kunnossapito ja liikennejärjestelyt joutuvat koville.

Lumisade on Helsingin kaupungille kallis haaste. Katujen talvikunnossapito itsessään maksaa kymmeniä miljoonia euroja, ja yksittäisen lumipyryn hinta voi olla jopa 200 000 euroa.

Rahan lisäksi lumen käsittely vaatii tilaa, joka alkaa olla tiivistyvässä kaupungissa vähissä.

Parempien vaihtoehtojen puutteessa myös tänä talvena lunta on kaadettu kuormakaupalla mereen Hernesaaressa.

Nyt yleisten alueiden kunnossapidosta vastaavalla kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan hankeohjelmaa helpottamaan lumenkäsittelyä.

Yksi viiteen osaan jaetun hankeohjelman projekteista on nimeltään ”lumen innovatiiviset markkinat”.

”Yritämme myös puhkaista oman kuplamme ja löytää sen ulkopuolelta jonkin sellaisen ajatuksen, mikä ei ole tullut meille mieleenkään”, sanoo projektinjohtaja Tero Koppinen.

Koppisen mukaan kyse on uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisesta lumelle. Se voisi tarkoittaa lumenveistokilpailua tai lumen hyödyntämistä esimerkiksi teollisuuden käytössä.

”Tällä hetkellä meillä on käynnissä kokeiluhanke, jossa sulava kylmä vesi kerätään vastaanottopaikalla talteen ja sitä tarjotaan jäähdytys­tarkoituksiin toimijoille. Lumen kylmäenergian avulla voi säästää satojentuhansien eurojen edestä veden viilentämiseen käytettävää sähköenergiaa”, Koppinen kertoo.

Koppisen mukaan kaupunki tulee lähestymään lähitulevaisuudessa eri toimijoita löytääkseen uusia ideoita lumen käsittelyyn ja käyttöön.

Yhtenä vaihtoehtona hankeohjelmassa nostetaan esiin myös lumen vastaanoton antamisen yksityisten markkinoiden hoidettavaksi.

”Esimerkiksi kiinteistöyritys voisi perustaa sellaisen palvelun. Silloin markkinat hinnoittelisivat lumen vastaanoton tai ottaisivat lunta vastaan koska saavat siitä tulovirtaa”, Koppinen kertoo.

Tällä hetkellä ilman vaadittua ympäristölupaa tapahtuvan lumen mereenkaadon korvaa todennäköisimmin lumensulatuslaitteiden verkosto.

Helsinki kokeili lumensulatukseen suunniteltua konttia jo viime vuonna Jätkäsaaressa. Miljoona euroa kappaleelta maksavia laitteita tarvittaisiin yhteensä 20, jotta lumen kippaamisesta mereen voitaisiin luopua.

Dieselmoottorilla varustettua siirrettävää lumensulatuslaitetta kokeiltiin Helsingissä helmikuussa 2015.

Rahoituksen lisäksi ratkottavana on muun muassa lumensulatuslaitteiden sijoittelu. Tiivis verkosto tarkoittaa sitä, että kontteja tulisi myös asutuksen läheisyyteen.

Koppisen mukaan on tärkeää löytää laitteille sopivat paikat, joissa ne istuvat kaupunkikuvaan ja soveltuvat alueen muuhun toimintaan. Sen lisäksi tarvitaan ympäristöluvat.

”Suunnittelu sekä laitteiden tilaaminen ja asennus vie vuosia. Ensimmäiset kohteet toteutuvat aikaisintaan kolmen vuoden päästä”, Koppinen kertoo.

Laiteverkostosta ei ole vielä tehty päätöstä eikä sille ole rahoitusta, mutta toteutuessaan se toisi pitkällä aikavälillä säästöjä.

Koppisen mukaan alustavien tutkimusten perusteella vaikuttaa, että yhden lumikuorman sulattaminen kontissa maksaa viisi euroa. Lumen vastaanottopaikalle kuljetetun lumikuorman hinta on noin 20 euroa.

”Lisäksi kuljetusmatkan lyheneminen toisi merkittävää säästöä”, sanoo Koppinen.

Pahimmissa tilanteissa lunta joudutaan kuljettamaan myös Helsingin ulkopuolella sijaitseville lumenvastaanottopaikoille, joihin edestakainen kuljetusmatka on jopa 50 kilometriä.

Konteissa lunta sulatetaan meriveden sisältämällä lämmöllä. Koppisen mukaan jopa nolla-asteinen vesi riittää. Myös kaukolämmön paluuenergiaa tai lämpöpumppua on mahdollista hyödyntää sulamisprosessiin.

Sula vesi ohjataan mereen. Koppisen mukaan laitteiden hyöty on nimenomaan se, että laitteissa sulattamalla on helpompi estää roskien päätyminen vesistöihin. Laitteissa on suodattimet. Koppinen kutsuu niitä eräänlaisiksi vedenkäsittelylaitteiksi.

Mereen kaataminen on yksi vaihtoehto myös tulevaisuudessa. Siitä on tarkoitus päästä eroon muiden toimenpiteiden avulla, mutta poikkeustilanteita voi Koppisen mukaan tulla jatkossakin.

”Jos on erittäin runsasluminen talvi, varaudumme siihen, että myös merivastaanottoa on toteutettava. Yksi projekteista koskeekin roskaisuuden hallintaa tällaisissa tilanteissa”, Koppinen kertoo.

Kaupungin oman selvityksen mukaan Hernesaareen tuodun lumen mukana mereen päätyy muun muassa roskaa, mikromuovia ja kiintoainesta, kuten hiekoitussepeliä.

Tällä hetkellä lumenkaadon mukana mereen päätyviä roskia estetään kulkeutumasta merelle pinnalla kelluvan puomin avulla.

Kokeilussa on myös merialuksen kannella oleva sulatus- ja puhdistuslaite, johon nostetaan lumisohjoa merestä. Sen lisäksi merenpohja ruopataan talvikauden jälkeen.

Tulevina talvina kaupunkilaiset saattavat joutua luopumaan pysäköintipaikoista lumen vuoksi.

Koppisen mukaan nyt selvitetään sitäkin vaihtoehtoa, että lunta varastoitaisiin katualueille mahdollisimman paljon. Tällä hetkellä kaupunki tekee tutkimusta siitä, minkälaisia haittailmiöitä syntyy, jos lumet vain jätetäänkin kadun varrelle.

”Lumen varastoiminen kadulle vähentää kuljetustarvetta. Kaikkia kadunvarsipaikkoja ei voi ottaa lumelle, mutta nyt kokeilemme koko talven kestävää varausta Satamaradankadulla”, Koppinen sanoo.

Kadunpätkä on varattu kesäkuun loppuun saakka seurantatutkimukselle. Koppisen mukaan yleinen käsitys on, että lumet sulavat juhannukseen mennessä.

Joulukuussa 2010 kaduille kertynyttä lunta kipattiin väliaikaisesti Kararmitorille.

Viides projekti koskee vastaanottopaikkojen lisäämistä ja niiden kapasiteetin kasvattamista.

Koppisen mukaan tämä on nopein tapa vähentää lumen mereen kaatamista. Ensimmäisen uuden vastaanottopaikan rakennustyöt saadaan parhaimmillaan käyntiin ensi vuoden aikana.

Ensimmäinen valmistelussa oleva kohde sijaitsee Metsäläntien varrella Maunulanpuistossa nykyisellä varavastaanottopaikalla.

Sen lisäksi suunnitteilla on vastaanottopaikan laajennus Kivikonlaitaan. Myös Malmin nykyisen vastaanottopaikan korvaa tulevaisuudessa kaksi kertaa nykyistä kookkaampi maavastaanottopaikka.