Vanhalle linja-autoasemalle rakennettava ravintoloiden ja elokuvateatterien keskus.

Helsingin ydinkeskustassa pyörii suuri rakennustyömaa vielä ainakin puolen vuoden ajan.

Vanhalle linja-autoasemalle pitäisi syksyllä aueta "Kulttuurikasarmi”, johon tulee esimerkiksi elokuvasaleja ja ravintoloita.

Projektipäällikkö Janne Helander SRV:ltä kertoo, että työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa.

Perustukset on tehty ja rakennuksen suojellut julkisivut on tuettu ja suojattu. Niiden sisällä tehdään nyt talolle uutta betonirunkoa. Samoin vesikattoja on alettu rakentaa.

Loppukeväästä tai alkukesästä päästään rakentamaan sisätiloja. Valmista pitäisi olla loppusyksystä.

Työmaa on kahdella tavalla erityinen. Ensiksikin vuosikymmeniä linja-autoasemana toimineen vanhan kasarmin ulkoseinät on suojeltu.

Toiseksi kyseessä on yksi Helsingin vilkkaimmista paikoista. SRV:ltä kerrotaan, että työmaan ohittaa päivittäin arviolta 100 000 ihmistä.

”Tästä syystä olemme panostaneet todella paljon turvallisuuteen”, sanoo Helander.

Rakennusprojektina hänestä työmaa on poikkeuksellisen mielenkiintoinen, koska esimerkiksi perustuksia tehdessä jouduttiin ratkaisemaan monia erikoisia teknisiä pohjarakenteita.

Aikataulussa on kuitenkin pysytty. Lisäksi Helander kertoo, että eniten melua aiheuttavat työvaiheet kuten louhinnat ovat nyt kaikki takanapäin.

Kulttuurikasarmiin tulee maan alle kolme Bio Rexin elokuvasalia. Maan tasalle tulee ravintoloita ja ylimpään kerrokseen tapahtumatila.

Kampin keskuksen puolelle rakennetaan lasinen paviljonki, jonka katto toimii myös terassina. Lasipalatsin puolelle taas on tulossa lava, jolla järjestetään esimerkiksi konsertteja.