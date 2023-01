Pakkasta, suojasäätä sekä räntää ja kovia puuskia luvassa pääkaupunkiseudulle viikonvaihteeksi.

Pääkaupunkisedulle on luvassa lähipäiviksi hyvin vaihtelevaa säätä: pakkasta, plusasteita, kovia puuskia lumen tai rännän kera mutta myös aurinkoisia hetkiä, kertoo meteorologi Anna Latvala Forecasta.

Hän sanoo, että viikonvaihteen säässä merkittävin seikka on lauantaiksi ennustettava sääilmiö: iltapäivällä tai illalla lounaasta saapuva lumisadealue liikkuu pääkaupunkiseudun yli. Puuskissa tuuli voi yltyä 15 metriin sekunnissa.

Lauantaina päivällä sää lämpenee pakkasen puolelta nollan vaiheille, joten sade tulee odotusten mukaan lumena tai räntänä.

Latvala kehottaakin autolla matkaan aikovia katsomaan säätutkasta, miten sadealue liikkuu, sillä navakan tuulen tuoma märkä lumi heikentää ajo-olosuhteita.

Myös Ilmatieteenlaitos varoittaa, että lauantaina ajokeli on mahdollisesti liukas pääkaupunkiseudulla. Myös tuuli on merellä niin kovaa lauantaina, että se voi olla mahdollisesti vaarallinen, laitos varoittaa.

Latvala kertoo, että tänään torstaina Helsingin seudulla ollaan päivällä plussan puolella, taivaalta on odotettavissa tihkua tai vesisadetta. Illaksi sää selkenee, tuuli kääntyy luoteeseen ja lämpötila laskee pakkaselle.

”Perjantaina on aluksi aurinkoista ja pakkasta, mutta iltaa kohti pilvistyy. Pakkanen voi kiristyä kymmeneen asteeseen, varsinkin sisämaan puolella”, Latvala kertoo.

Lauantaina tuuli kääntyy lounaaseen, ja sää lämpenee. Iltaa kohti mentäessä on odotettavissa lunta tai räntää.

”Sunnuntain vastaisena yönä on pari astetta pakkasta. Päivällä on enimmäkseen poutaa, ehkä vähäisiä lumisateita. Vielä on epävarmaa, osuvatko sadealueet pääkaupunkiseudulle. Päivällä lämpötila liikkuu nollan vaiheilla.”

Latvalan mukaan näyttää siltä, että Helsingin seudulla ensi viikosta on tulossa vastaavan ajan keskimääräisiin lämpötiloihin verrattuna tavallista lämpimämpi. ”Lämpötila jatkaa sahaamista nollan molemmin puolin, mikä on aika tavallista tähän aikaan vuodesta”, hän sanoo.