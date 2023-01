Poliisilla tutkinnassa on jo tutkinnassa suostumusperustaisia raiskauksia

Helsingin poliisissa on tutkittavana myös yksi seksuaalinen ahdistelu.

Vuodenvaihteessa voimaan astunut uudet seksuaalirikoslait näkyvät jo poliisilaitosten tutkinnassa.

Helsingin poliisilla on tutkittavanaan kaksi raiskausrikosta, jotka eivät vielä vanhan lain aikana olisi välttämättä ylittäneet tunnusmerkistöä. Kyse on suostumusperustaisista raiskausrikosepäilyistä. Lisäksi tutkinnassa on yksi seksuaalinen ahdistelu, joka liittyy kuvamateriaaliin.

”Kyse on tapauksesta, jossa henkilölle on lähetetty seksuaalisävytteisiä kuvia tai viestejä. Ennen tällainen olisi voitu tutkia esimerkiksi kunnianloukkauksena”, kommentoi rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisin väkivaltarikosyksiköstä.

Uusista tutkinnoista uutisoi ensin Svenska Yle.

Kosken mukaan vuosi on kuitenkin lähtenyt rikosilmoitusten osalta käyntiin aika rauhallisesti.

Itä-Uudellamaalla uusi laki ei vielä näy tutkinnan puolella, kertoo rikosylikomisario Petri Erola.

Helsingin poliisin seksuaalirikosten tutkintaryhmässä tutkinnanjohtajana toimiva Jutta Antikaisen mukaan tutkinnassa eletään vielä pitkään niin sanotusti vanhan lain aikaa. Sisään tulee siis paljon ilmoituksia, jotka koskevat vanhan lain mukaisia rikoksia.

Poliisissa varauduttiin lakimuutokseen muun muassa kouluttamalla henkilökuntaan, minkä lisäksi seksuaalirikostutkintaan saatiin kaksi lisävirkaa. Antikaisen ja Kosken mukaan resurssit ovat nyt hyvässä jamassa.

Raiskauksen suostumusperusta on myös poliisin tutkinnan kannalta iso muutos. Antikaisen mukaan se ei kuitenkaan vaikuta siihen, miten poliisi rikoksia tutkii.