Yölliset varkaudet ovat piinanneet espoolaista työmaata vartioinnista huolimatta.

Yhä röyhkeämmäksi käyvät kupari- ja työkaluvarkaudet piinaavat rakennustyömaita pääkaupunkiseudulla.

Espoon Kalajärven koulun työmaalta on tällä viikolla anastettu käsikäyttöisten työkalujen lisäksi kattoon asennetut ja eristetyt kupariputket.

”Tämä on ensimmäinen kerta minun urallani, kun on menty purkamaan kattoon asennetut kotelot ja pätkimään kupariputkia”, sanoo rakennuspäällikkö Sami Sairanen rakennusyhtiö Lujatalosta.

Viime aikoina varkaat ovat vieneet kuparia muun muassa Hakunilan urheilupuiston lumitykeistä. Tallinnan satamasta taas löytyi tammikuun puolivälissä suuri määrä todennäköisesti suomalaistyömailta anastettuja sähkötyökaluja.

Lue lisää: Mediat: Tallinnan satamasta löytyi Suomesta varastetuksi epäiltyjä työkaluja

Työmaa on aidattu ja tilat lukittu. Kalajärven koulun työmaa on hyvin vartioitu ja siellä on tallentava kameravalvonta.

”Poliisi kävi paikalla, ja meillä on oikein hyvät kuvat tekijöistä”, Sairanen mainitsee.

Hän ihmettelee kuitenkin, miten suureen vaivannäköön kuparivarkaat ovat halukkaita. Hän tietää tapauksia, joissa työmaalta on sähkökaapeleita kuorittu esiin ja muovipäällysteitä poltettu, jotta päästään käsiksi kupariin.

”Vaivannäköön verrattuna kuparin hinta jää vähäisemmäksi kuin mitä työmaalla saisi tavanomaisessa ansiotyössä.”

Kalajärven koulun on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Seuraavaksi koulun viereen rakennetaan uusi päiväkoti.