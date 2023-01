Eniten nousivat perheasuntojen vuokrat keskustan ulkopuolella.

Vuokrat kääntyivät Tilastokeskuksen mukaan jälleen nousuun Helsingissä ja kasvu­keskuksessa vuoden 2022 lopulla. Helsingissä vuokrat nousivat vuodentakaisesta 0,6 prosenttia, kun koko maassa vuokrien vuosimuutos oli 1,4 prosenttia.

Helsingin yksiöissä neliövuokrat pysyivät viime vuonna käytännössä ennallaan, mutta kaksioissa ja kolmioissa vuokrien nousu kiihtyi erityisesti loppuvuodesta.

Kolmioissa ja sitä suuremmissa perheasunnoissa vuokrat nousivat viime vuonna peräti 1,6 prosenttia, kun taas yksiöiden vuokrat nousivat vain 0,1 prosenttia.

Vuokrien nousu on ollut viime vuonna suurinta Helsingin 3-alueella, joka ulottuu kehänä Pajamäestä Malminkartanon kautta Malmille, Herttoniemeen ja Laajasaloon.

Tällä alueella perheasuntojen vuokrat nousivat vuoden viimeisellä neljänneksellä lokakuusta joulukuuhun 1,6 prosenttia ja koko vuonna 2,2 prosenttia.

Helsingin kantakaupungissa vuokrataso on pienissä asunnoissa lähtökohtaisesti korkea, ja viime vuonna yksiöiden vuokrapyynnit jopa hieman laskivat. Lokakuun ja joulukuun välisenä aikana yksiöiden vuokrissa nousua oli 0,1 prosenttia.

Suomen Vuokranantajien tuoreessa jäsenkyselyssä kolme neljästä vuokranantajasta kertoi, etteivät he olleet korottaneet vuokria viime vuoden aikana.

Helsingissä toimivista yksityisistä vuokranantajista 80 prosenttia ei ollut korottanut vuokraa tai oli jopa laskenut sitä. Vuokria korottaneista valtaosa kertoi korotuksen olleen pienempi kuin sopimus olisi sallinut.

Vantaalla 78 prosenttia ja Espoossa 79 prosenttia vuokranantajista ei ollut korottanut vuokria.

Kyselyyn vastasi 2 317 yksityistä vuokranantajaa, joista 433 oli Helsingistä.

Helsingissä vastaajista lähes 60 prosenttia ilmoitti, että he käyttävät vuokra­sopimuksessa elinkustannusindeksiin perustuvaa korotusehtoa. Vuokraa on siis mahdollisuus korottaa inflaation verran, joka oli esimerkiksi joulukuussa noin 9 prosenttia.

”Moni yksityinen vuokranantaja jätti kuitenkin sopimuksen salliman korotuksen tekemättä tai teki pienemmän korotuksen”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vaikka vuokra-asuntojen kysyntä on Helsingissä piristynyt, tarjontaa on edelleen paljon ja kilpailu vuokralaisista on paljon kovempaa kuin ennen pandemiaa. Vuokranantajat joutuvat siksi punnitsemaan korotuksia aiempaa tarkemmin.

Rokkasen mukaan vuokrien kehitystä selittää Helsingissä erityisesti kaksi seikkaa.

”Kaupungin kasvu hidastui pandemian aikana voimakkaasti, mutta samaan aikaan asuntotuotanto on ollut historiallisen korkealla.”

Esimerkiksi vuonna 2021 Helsingin väestö kasvoi vain noin 1 500 asukkaalla, mutta kaupunkiin valmistui yli 7 000 uutta asuntoa.

Sama rakentamisen kova tahti jatkui viime vuonna, mutta väkiluvun kasvu jälleen kiihtyi ennakkotietojen mukaan noin 6 500 asukkaaseen.