Vantaan Rekolassa epäily massiivisesta varastetun tavaran myynnistä. Poliisilla menee viikkoja pelkästään tavaroiden läpikäymiseen.

Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa tapaus, jossa kahta liikkeenharjoittajaa epäillään poikkeuksellisen laajasta varastetun tavaran myymisestä.

Rekolan kirpputori -niminen liike sijaitsee Vantaan Rekolassa. Nyt se on suljettu ja eristetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Rauno Jämsä.

Nimestään huolimatta liike ei ole toiminut kirpputorina vaan osto- ja myyntiliikkeenä.

”Tapausta tutkitaan nimikkeellä ammattimainen kätkemisrikos.” Rangaistusasteikko sellaisesta on neljästä kuukaudesta kuuteen vuoteen vankeutta.

Jämsä painottaa tapauksen poikkeuksellisuutta. Pitkän poliisiuransa aikana hänelle ei ole tullut vastaan vastaavaa tapausta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Vantaan Sanomat.

Poikkeuksellista tapauksessa on toiminnan laajuus. ”Kiinteistö on 800 neliömetriä laaja, ja joka paikka on täynnä tavaraa. Tavaroiden läpikäynti kestää viikkoja”, Jämsä sanoo.

Tavaroiden joukossa on esimerkiksi vaatteita, polkupyöriä ja työkoneita, kuten sähkötyökaluja ja pöytäsirkkeleitä.

Joukossa on isojen rakennusliikkeiden tavaroita. Osa on jo palautettu rakennusliikkeille. Tavaraa on palautettu omistajille jo kymmenientuhansien eurojen arvosta.

Poliisi kävi käsiksi nyt epäiltyyn ammattimaiseen kätkemisrikokseen, kun se kävi viime viikon maanantaina liikkeessä yhden toisen tutkittavana olevan tapauksen vuoksi. Poliisi meni liikkeeseen etsimään tiettyjä varastettuja tavaroita ja havahtui siihen, että liikkeessä lienee paljon muutakin varastettua tavaraa kaupattavana.

Kaiksi epäiltyä olivat viime viikolla muutaman päivän pidätettynä. He ovat nyt matkustuskiellossa, mutta Jämsän mukaan vangitseminen ei ole välttämätöntä.

Epäillyt ovat kertoneet ostaneensa lähes kaikki heille tuodut tavarat ja luottaneensa, että alkuperä on kunnossa.

Jämsä sanoo, että liikkeenharjoittajien olisi pitänyt varmentaa ostamiensa tavaroiden alkuperä. Liike ei pitänyt kirjanpitoa, josta selviäisi, kuka tavarat on tuonut, joten kirjanpidon avulla ei pääse varkaiden jäljille.

Jämsä arvioi, että esitutkinta kestää kesään asti. Kaikki liikkeen tavara ei kuitenkaan ole varastettua. ”Veikkaan, että varmuudella 10–20 prosenttia tavarasta on varastettua”, Jämsä sanoo.