Vallilan kirjaston sijainti Kurvin, päiväkeskusten ja neulanvaihtopaikkojen lähistöllä houkuttelee päihteidenkäyttäjiä sisätiloihin talviaikaan.

Vallilan kirjastoon tulevia asiakkaita on kohdannut jo jonkin aikaa erikoinen kyltti, jossa puhutellaan päihteidenkäyttäjiä.

Tekstissä kerrotaan huumaavien aineiden käytön ja myymisen kiellosta kirjastossa ja pyydetään huomaavaisuutta muita kävijöitä kohtaan. Kyltissä lukee muun muassa:

Kirjaston asiakkaat ja henkilökunta kokevat käyttämisen ja myymisen pelottavana ja ahdistavana, kuten myös selkeästi päihtyneenä kirjastossa oleskelun. Pyydän päihteidenkäyttäjiltä huomaavaisuutta.

Vetoomuksen on allekirjoittanut Vallilan kirjaston johtaja Hans Swahn. Mistä kyltissä oikein on kysymys?

”On yleisesti tiedossa, että kirjastojen kaltaiset julkiset tilat houkuttelevat päihteidenkäyttäjiä etenkin talviaikaan. Me emme voi etukäteen estää kenenkään tänne tulemista”, Swahn sanoo.

”Haluan kyltillä kertoa, ettei kirjasto ole se paikka, jossa huumeita käytetään. Se on pelottavaa lapsille, henkilökunnalle ja muille kävijöille.”

Swahnin mukaan Vallilan kirjasto houkuttelee sijaintinsa takia: lähellä on Kurvi, päiväkeskuksia ja neulanvaihtopaikkoja. Vallilan kirjasto on niitä lähellä, joten sinne on helppo tulla.

”Teemme yhteistyötä Diakonissalaitoksen, poliisin, A-Klinikan ja muiden toimijoiden kanssa. Heiltä tullaan kirjastoon säännöllisesti katsomaan, onko tuttuja ja kertomaan, ettei kirjasto ole oikea paikka käytölle.”

Jos kirjastonhenkilökunta näkee häiriökäyttäytymistä, siihen puututaan Swahnin mukaan heti. Paikalle kutsutaan tarvittaessa vartijat tai jopa poliisi.

Monessa kirjastossa huumeidenkäyttöä on pyritty estämään esimerkiksi wc-tilojen sinisillä valoilla, jotka estävät neulahuumeiden käyttäjiä näkemästä verisuonten sijaintia.

Eikö niistä olisi apua Vallilan kirjastossakin?

Swahn kertoo, että on keskustellut sinisistä valoista turvallisuushenkilöstön kanssa ja suhtautuu siksi valoihin kriittisesti.

”Jos haluaa piikittää, piikittää joka tapauksessa. Kun suonia ei erota kunnolla, ovat roiskeet ja sotkut kahta kauheammat.”