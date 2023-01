Kätilöopiston sairaalan kehittämiskilpailun ehdotukset on julkaistu kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus kommentoida Kätilöopiston sairaalan korttelia koskevia suunnitelmia Kerro kantasi -palvelussa.

Toukokuussa 2022 käynnistynyt sairaalan kehittämiseen tähtäävä konseptikilpailu on nyt edennyt ensimmäiseen vaiheeseen. Neljä kilpailuryhmää on laatinut kokonaissuunnitelmat, jotka on nyt julkaistu.

Tarkoitus on korjata sairaalarakennus uuteen käyttöön. Osa rakennuskokonaisuudesta on mahdollista korvata uudisrakentamisella, mutta tavoitteena on säilyttää koko rakennuskokonaisuus.

Synnytykset loppuivat Kätilöopistolla vuonna 2017, koska 1960-luvulla avatussa sairaalassa oli vakavia sisäilmaongelmia. Sittemmin sairaala tyhjeni kokonaan, ja myös rakennuksessa opiskelleet Metropolian opiskelijat lähtivät toiselle kampukselle.

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta Pihapiiri. KUVA: Helsingin kaupunki

Pihapiiri -kilpailuehdotuksen keskiössä on puolijulkinen korttelipiha. Osa sairaalarakennuksista säilytettäisiin, osa korvattaisiin uudisrakentamisella. Säilytettävä osa jäisi korttelin keskiöön.

Ehdotuksessa kortteliin tulisi kaikkien asukkaiden yhteinen pyöräparkki huolto- ja verstastiloineen sekä korttelipaviljonki.

N2O-nimisen kilpailuehdotuksen tavoite on välttää turhaa purkamista ja kunnioittaa alueen vanhaa ilmettä.

Kortteliin tulisi asukkaiden käyttöön katolla sijaitseva korttelisauna. Kokonaisuuden keskellä olisi yhteisölliset aulatilat.

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta Kumpulan Haikaranpesä. KUVA: Helsingin kaupunki

Kumpulan Haikaranpesä -kilpailuehdotus pyrkii säästämään rakennuskantaa niin pitkälle kuin mahdollista ja peruskorjaamaan sitä toiminnallisesti uudistaen.

Uudisrakentamista toteutettaisiin niin, ettei kokonaisuus muuttuisi kaukaa katsoen merkittävästi.

Neljäs kilpailuehdotus, Feeniks, tekisi sairaalarakennuksesta korttelin sydämen.

Ehdotuksen mukaan siihen sijoitettaisiin laajat yhteistilat, joihin tulisi muun muassa kuntosali, etätyötilat ja leikkihuone lapsille. Kortteliin suunnitellaan asuntojen lisäksi hoivakotia ja päiväkotia.

Havainnekuva kilpailuehdotuksesta Feeniks. KUVA: Helsingin kaupunki

Ehdotuksia voi kommentoida helmikuun 27. päivään saakka.

Kaupunkilaisten palautteet koostetaan tiedoksi tuomareille, jotka valitsevat enintään kolme parasta ehdotusta seuraavaan vaiheeseen. Päätös tehdään maaliskuussa 2023.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat kesäkuun loppuun mennessä tarkennetun kilpailuehdotuksen. Myös nämä kilpailuehdotukset tulevat yleisön kommentoitavaksi.