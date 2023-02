Ruotsalaismies värväsi rikoskumppaneita Suomesta ja uhkaili väkivallalla.

Ruotsalaismiehen yritys tuoda Suomeen kansainvälisesti johdetun rikollisorganisaation haarakonttori tyssäsi heti alkuunsa.

Mies värväsi ryhmäänsä jäseniä, hankki heille ampuma-aseita ja organisoi huumausainekauppaa. Ryhmällä oli käytössä oma nimi ja sen sisälle oli muodostunut jo käskysuhteita. Sen johtohahmona toimi 45-vuotias ruotsalaismies, jolla on jo valmiiksi taustaa huumerikoksissa.

Ruotsalainen hovioikeus on tuominnut hänet vuonna 2012 törkeästä huumausainerikoksesta kokaiinikauppaan liittyneessä jutussa.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisit kertoivat tiistaina onnistuneensa pysäyttämään miehen johtaman rikollisryhmän juurtumisen Suomeen.

Ruotsalaistuomion mukaan miehellä oli jo 2010-luvun alussa pitkä liuta merkintöjä rikosrekisterissään. Hänet oli tuomittu Tukholmassa ja Göteborgissa pahoinpitelyistä ja huumausainerikoksista. Hänellä oli myös tuomio laittomasta uhkauksesta.

Mies kertoi oikeudelle olleensa aiemmin mukana moottoripyöräjengissä mutta jättäneen jengin jo taakseen.

45-vuotias mies on tuomion mukaan Ruotsin kansalainen. Hän kertoi itse ruotsalaisessa oikeudenkäynnissä muuttaneensa Tukholmasta Göteborgiin.

Kokaiinivyyhdessä oli oikeuden mukaan kyse ”laajamittaisesta järjestäytyneestä toiminnasta.” Mies sai toiminnastaan yli kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Helsingin poliisissa tutkintaa johtaneen Toni Uusikiven mukaan poliisi on saanut näyttöä siitä, että pääepäilty oli jälleen mukana järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnassa.

”Meillä on näyttönä viestintää, jossa on selvästi raportoitu ylöspäin organisaatiossa. Poliisin tutkinnassa ei ole saatu varmuutta siitä, ketä nämä ylemmän portaan henkilöt ovat ja ovatko he ulkomailla”, Uusikivi kertoo.

Epäilty oli kehottanut suomalaisia rikoskumppaneitaan etsimään hänestä tietoa yhdessä ”Södertäljen mafia” -hakusanan kanssa. Södertäljenätverket on Ruotsissa pitkään toiminut rikollisjärjestö, josta käytetään myös nimitystä Syyrian mafia. Södertälje-verkostoon liittyviä henkilöitä on tuomittu Ruotsissa muun muassa väkivalta- ja huumerikoksista.

Uusikiven mukaan Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisin tutkimalla kokonaisuudella ei ole mitään tekemistä Södertäljenätverketin kanssa. Pääepäilty on poliisin mukaan pyrkinyt perustamaan Suomeen alaosastoa kansainväliselle rikollisorganisaatiolle, mutta kyse on ollut toisesta, poliisille tuntemattomaksi jääneestä ryhmästä.

Pääepäilty otettiin syyskuussa kiinni Suomessa. Uusikiven mukaan näyttää siltä, että mies oli saapunut Suomeen tarkoituksenaan tehdä rikoksia.

Uuden rikollisryhmän metodina oli Uusikiven mukaan käyttää väkivaltaa ja väkivallalla uhkailua huumekaupan tehosteena. Tätä tarkoitusta varten pääepäilty toi Suomeen myös useita ampuma-aseita.

Kokonaisuudessa on epäiltynä yhteensä 13 henkilöä. Epäillyistä suurin osa on 30–50-vuotiaita miehiä. Nuorin epäillyistä on syntynyt vuonna 2001. Suurimmalla osalla on jo entuudestaan tuomioita muun muassa huumausainerikoksista.

Yksi tuomituista on saanut tuomion törkeästä huumausainerikoksesta, kun hänen hallustaan on löydetty reilu 200 grammaa amfetamiinia. Myös toinen epäiltyinä olevista on saanut pidemmän vankeusrangaistuksen amfetamiinin hallussapidosta.

Merkittävä osa epäiltyjen aiemmista tuomioista on liittynyt päihteiden hallussapitoon tai pienimuotoiseen myyntiin. Joukossa on myös useita rattijuopumuksia.