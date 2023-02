Vainaja hautapaikka ei mahtunut hautausmaalle Kulosaaressa. Omainen haastoi seurakunnan oikeuteen päätöksestä.

Helsingin seurakuntayhtymä sai olla myöntämättä omaisen vainajalle vaatimaa hautapaikkaa Kulosaaren hautausmaalta, korkein hallinto-oikeus linjasi.

Tytär haki Helsingissä asuneelle omaiselleen uurnahautapaikkaa Kulosaaresta Leposaaren hautausmaalta.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kuitenkin vuoden 2020 elokuussa olla myöntämättä hautapaikkaa.

Päätöstä perusteltiin rajoitetulla tilalla ja hautaustoimen ohjesäännöllä.

Hautausmaan pinta-ala on noin kaksi hehtaaria. Se on pienin Helsingin seurakuntayhtymän hallintaan kuuluvista hautausmaista. Hautapaikkaoikeus Leposaareen on varattu vain Kulosaaressa asuneille Herttoniemen ja ruotsinkielisen Matteuksen seurakunnan jäsenille.

Vainaja ei ollut kummankaan seurakunnan eikä evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Hän ei myöskään asunut kuollessaan Kulosaaren alueella.

Erillisen hautapaikan sijaan seurakuntayhtymä ehdotti vainajan tuhkien hautausta Leposaaren hautausmaan muistolehtoon. Vainajan omainen ei kuitenkaan suostunut tähän ehdotukseen vaan valitti seurakuntayhtymän päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi seurakuntayhtymän päätöksen sillä perusteella, ettei laissa ole nimenomaisesti sanottu, että hautaoikeuksia voidaan tällä tavoin rajoittaa. Tämän jälkeen seurakuntayhtymä valitti asiasta puolestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi keskiviikkona seurakuntayhtymän päätöksen olleen laillinen, sillä ”kysymys oli pienestä ja historiallisesti paikallisena pidettävästä niin sanotusta kaupunginosahautausmaasta”.

Tämän lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi seurakuntayhtymän toimineen laillisesti kirkkolain ”sinänsä väljän sanamuodon puitteissa”.