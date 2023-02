Senaatintorin vuosikymmeniä vanha, huonossa kunnossa ollut valaistus siirtyi led-valoaikaan.

Senaatintorin ja sen ympäristön valaistusuudistus on saatu valmiiksi. Uudistuksessa on siirrytty vähän sähköä kuluttaviin led-valoihin, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Senaatintorilla on uusia valaisinpylväitä, joihin on myös kiinnitetty rakennusten julkisivujen valoja. Valaistuksen voimakkuutta on helppo muuntaa tilanteeseen sopivaksi, vaikkapa juhlavalaistukseksi.

Alueen aiempi valaistus oli peräisin 1980-luvulta, ja se oli teknisesti huonossa kunnossa.

Juhlavalaistu valtiovarainministeriö on pimeänä iltana komea näky.

Kyseiset valaisinpylväät olivat Futudesign-yrityksen kilpailuehdotus Helsingin kaupungin vuonna 2018 järjestämässä avoimessa suunnittelukilpailussa.

Uusien valaisinpylväiden on tarkoitus ”nostaa toria ympäröivät historialliset rakennukset kauniiksi osaksi kaupunkikuvaa”, kaupungin sivuilla kerrotaan.