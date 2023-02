Kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen hinnat nousivat selvästi muun muassa Mellunmäessä sekä Suurmetsän itäosissa.

Suurten asuntojen hinnat laskivat viime vuonna huomattavasti Helsingin kanta­kaupungin arvoalueilla, mutta tietyillä alueilla asuntojen hinnat nousivat.

Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista viime vuodelta.

Lue lisää: Perhe­asuntojen hinnat laskivat reilusti Helsingin arvo­alueilla

Esimerkiksi Mellunmäessä kolmioiden ja sitä suurempien vanhojen asuntojen neliöhinnat nousivat viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan jopa 33 prosenttia ja Jakomäki-Alppikylä-alueella eli Suurmetsän itäosissa 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Suurten asuntojen hinnat nousivat lisäksi esimerkiksi Tapanilassa ja Siltamäessä yli 10 prosenttia. Myös muun muassa Puotilassa, Tapaninvainiossa ja Pitäjänmäessä asuntojen hinnat nousivat.

Rivitalojen hinnat nousivat vuoden aikana selvästi myös Helsingin Kulosaaressa, Espoon Westendissä ja Kaitaalla sekä Vantaan Vapaalassa.

Isojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat myös Vantaan Nikinmäessä ja Mikkolassa sekä Söderkullassa Sipoossa.

Neliökohtaisissa hinnoissa on huomioitava, että niitä ei ole laatuvakioitu. Eli jos aiemmin myydyt asunnot ovat olleet esimerkiksi huonokuntoisempia, se näkyy myös hintatasossa.

Itä-Helsingissä tai kantakaupungin laidoilla sijaitsevien alueiden asuntojen hintojen nousun taustalta on Kiinteistön­välitysalan keskus­liiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan löydettävissä muutamia syitä.

”Jos ajatellaan pääkaupunkiseutua, uudistuotannon asuntojen hinnat eivät ole laskeneet juuri ollenkaan niin paljon kuin esimerkiksi vanhoissa osake­asunnoissa. Se varmasti vaikuttaa jollain tavalla paikallisesti ja alueellisesti”, Viljamaa sanoo.

Toisaalta kyse saattaa joissain määrin olla niin sanotuista yksittäis­tapauksista.

”Kauppamäärät ovat olleet matalammat varsinkin viime vuoden viimeisessä kvartaalissa ja vuodenvaihteen ympärillä, joten jos on löytynyt yksittäis­tapauksia, joissa on löytynyt sellainen kohde, jonka ostaja haluaa, niin myyjä ja ostaja ovat kohdanneet toisensa ja kaupat tehty.”

Lisäksi taustalla voi Viljamaan mukaan vaikuttaa korona­pandemian vähittäinen väistyminen.

”Voi olla myös, että muuttoliike on palautunut koronan jälkeen ja väki muuttaa taas entistä enemmän pääkaupunkiseudulle.”

Kaikkien asuntojen hinnat laskivat Suomessa viime vuoden lopulla reilusti ja asuntokauppa hiipui huomattavasti.

Viljamaa kuitenkin huomauttaa, että kun tarkastellaan neljän huoneen asuntoja tai niitä suurempia ja omakotitaloja, hintojen lasku ei ole tilastojen mukaan ollut kovinkaan suurta.

”Isoissa asunnoissa mitään romahdusta ei ole nähty, vaan melkein voisi sanoa, että hintataso on pysynyt, vaikka kauppamäärät ovatkin vähän vähentyneet.”

Suurista kaupungeista hinnat laskivat joulukuussa eniten Helsingissä, 5,7 prosenttia, ja Vantaalla, 3,1 prosenttia.

Asuntomarkkinoita koetteli viime vuonna erityisesti korkojen ja kustannusten nousu. Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ennakoi HS:lle aiemmin, että myös suurten asuntojen hinnat hiipuvat edelleen vielä ainakin kevääseen asti.

Toisaalta myös suurten asuntojen hinnat nousivat hieman myös joissain osin kanta­kaupunkia, esimerkiksi Kampin ja Ruoholahden alueella, Töölössä, Kruununhaassa ja Lauttasaaren pohjoisosissa.

Kiinteistönvälitysalan keskusliiton Viljamaa toteaa, että vaikka asuntojen kauppamäärät ovatkin viime aikoina vähentyneet, jo tammikuun osalta on nähtävissä, että asunto­näytöissä on käynyt aiempaa enemmän väkeä, ja ihmiset ovat olleet kiinnostuneempia.

”Näyttää siltä, että pohja on nähty. Ensimmäinen kvartaali tästä vuodesta tulee olemaan vielä haastava, mutta sitten kun ihmiset huomaavat, että asuntomarkkina onkin aika vakaata ja energia­kriisistäkin on yllättävän hyvin selvitty, niin asuntomarkkina selvästi elpyy. Se on jo nähtävissä.”