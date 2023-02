Säästöinto laskee sitä mukaa, kun sähkönhinta halpenee.

Hakaniemen metroasema on yksi niistä neljästä asemasta, jossa liukuportaat ovat olleet käytössä vaihtelevasti sähkönsäästön vuoksi.

Sähkönsäästö metron liukuportaiden toiminnassa on ruuhkauttanut asemia aamun työmatkaliikenteessä.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne (entinen HKL) on listannut Hakaniemen, Kampin, Rautatieaseman ja Ruoholahden metroasemat sellaisiksi, joissa osa liukuportaista on vaihtelevasti pysäytettynä. Kumpaankin kulkusuuntaan on silti liikkeessä ainakin yksi liukuporras.

Kaupunkiliikenne-yhtiön sähkönsäästöohjelmassa on lueteltu 11 toimenpidettä, joista valtaosa otettiin käyttöön jo marraskuussa. HS kirjoitti säästötoimenpiteistä joulukuussa.

Liukuportaiden karsinnasta matkustajapalaute on ollut melko tylyä. Viimeksi torstaina asiasta käytiin keskustelua Twitterissä. Aiheesta on käyty keskustelua myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla. (HS 26.1.)

Kaupunkiliikenne-yhtiön koordinaatioryhmä katsoo kahden viikon kuluttua, millaisia tuloksia ja vaikutuksia sähkönsäästöohjelmalla on ollut.

Infrapäällikkö Hannu Stam sanoo, että liukuportaiden sähkönkulutus on merkittävää, mutta tarkat sähkönsäästöluvut selviävät viiveellä.

Kaupunkiliikenne-yhtiö aloitti säästötoimet marraskuussa. Liukuportaiden rajoitukset tulivat käyttöön neljällä asemalla myöhemmin kuin muut toimet.

”Me seuraamme metrossa tehtyjen matkojen määrää, ja jonoutumista asemilla. Seuraavassa kokouksessa arvioimme, ovatko säästötoimet kannattavia ja onko aihetta tehdä muutoksia”, Stam sanoo.